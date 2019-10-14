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Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisi bu hafta ekrana gelmedi. Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un merakla beklenen 15. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. 14 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanması gereken Zalim İstanbul dizisi ekrana bir hafta ara verdi. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanında ise Nedim iyileşip iyileşmediği belli olacak. Agah Bey, izlediği görüntüler sonrası köşkte tüm dengeleri değiştiriyor!

Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul 15 yeni bölümü 14 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D yayın akışında yer almadı. Zalim İstanbul'un saatinde Aslı Gibidir filmi yayınlanırken, 22.15'de ise dizinin eski bölümü ekrana geldi. TRT 1'de yayınlanacan Fransa-Türkiye milli maçı nedeniyle iddialı dizi Zalim İstanbul yayın akışından çıkartıldı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Zalim İstanbul bir haftalık aranın ardından 15. yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümde, Cenk ve Cemre bir hesaplaşma yaşar. Cemre, Cenk'e Ceren ile arasında olanları anlatmasını ister. Fakat Cenk'in de buna vereceği bir karşılığı vardır. Cemre'nin kendisine bile itiraf etmekten kaçındığı o soruyu sorar. Nedim'e karşı ne hissettiği. Öte yandan Agah'ın Nedim için planları vardır. Nedim'in iyileşmesini hızlandıracaktır. Bunu öğrenen Şeniz ise şok geçirir. Nedim iyileşecek mi? Şeniz ne yapacak?

ZALİM İSTANBUL 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor. Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
7 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 14. Bölümünde Cemre ve Cenk'in evliliği köşkte bomba etkisi yaratıyor!

Şeniz ve ev halkı Cenk'in Amerika'ya gidişi için verilen partidedir. Cenk gidiş partisine bomba bir haberle iştirak eder. Cemre ile evlenmiştir ve bu haberi tüm davetlilerin önünde haykırır. Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu haber herkesin üzerinde şok etkisi yaratır. Şaşkınlıklar geçtikten sonra Şeniz kendini kaybetmiş bir şekilde Cenk ve Cemre'ye hamle eder. Çıldırmış gibi bu haberin yalan olduğnu oğlu Cenk'ten itiraf etmesini bekler; fakat, Cenk evlilik cüzdanını herkese sallar. Şeniz daha da çıldırır; ama, yapabileceği bir şey kalmamaıştır. Aynı ruh halini Ceren de yaşar. Kendini odaya kapatır ve bunun bir hayal olmasını diler.

Agah Beyin ise, öfkeden gözleri bir şey görmez. Cenk'i evlatlıktan reddeder ve elindeki tüm imkanları ondan alır. Cemre ve Cenk bu baskılara hazırdırlar. Umursamadan planları doğrultusunda hareket ederler. Bu haber en çok Seher ve Nedim'i yaralar. Seher bir kızının daha gayri-meşru yollardan evlendiğini duyunca yıkılır. Nedim de, hayatının en güzel anlarını yaşatmış oldu Cemre'nin bu hareketini kabullenemez.

Bu sırada ilginç bir şey olur. Cemre'yi aklayacak olan görüntüler Seher'in elindedir. Flash belleği Şeniz'den aldıktan sonra içeriğine bakmak için Agah Beyin bilgisayarını kullanır. Gördükleri karşısında şoke olur. Ceren'in, Nedim'e eziyetlerini izlemektedir. İzlemeye daldığı sırada odaya Agah Bey girer ve o da bu kötü anlara şahit olur...

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