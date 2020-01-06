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  4. Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul neden yok? Kanal D 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı

Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul neden yok? Kanal D 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2020 21:21 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un hayranları 26. yeni bölümü merakla bekliyor. Yerli dizilerin yılbaşı haftasında ekranlara ara vermesi nedeniyle Zalim İstanbul'un yeni bölümü de bu akşam yayınlanmadı. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı.

Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul neden yok? Kanal D 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 30 Aralık Pazartesi 26. yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi. Kanal D'nin 6 Ocak Pazartesi yayın akışında ise saat 20.00'de Kod Adı: Olympus isimli yabancı film, 22.30'da ise Zalim İstanbul tekrar bölümü yer aldı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı nedeniyle ekranlardan uzak olan Zalim İstanbul'un yeni bölüm yayın tarihi de açıklandı. Zalim İstanbul 26. yeni bölümüyle 13 Ocak Pazartesi akşamı ekranlarda olacak.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 25. bölümünde Cenk, Nedim'i pencereden attığını itiraf ediyor.

Şeniz, hem Ceren'i hem de Nedim'i aradan çıkartabilmek için kötü bir plan yapar. Plana göre Ceren, Nedim'in koynuna girecek ve onu zehirleyecek olan iksiri içirecektir. Sabah olduğunda Agah Bey ve ev halkı Nedim'in odasına girerler. Yatakta Ceren ve Nedim yatmaktadır. Şeniz, Nedim'in hala yaşadığını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Planı tutmamıştır. Ceren, Şeniz'in oyununa gelmemiştir. Ceren, kendisini bir kez daha oyuna getiren Şeniz'den intikam almak için zehiri ona içirmeyi başarır. Şeniz'i ölümden sürpriz bir kişi kurtarır.

Bu sırada Nedim'in psikoloğu Oya, Agah Beyin talimatıyla aile terapisine başlar. Nedim'in düştüğü anı aile bireyleriyle canlandırmaya başlar. Cenk ve Nedim, geçmişte yaşananların etkisiyle kötü olurlar. Özellikle Cenk, suçlu olduğunu düşündüğü olayı tekrar yaşmanın verdiği travmayı yaşamaktadır. Terapinin ilerleyen anlarında tüm gerçekleri ifşa eder. Agah Bey ve odadakiler duydukları karşısında büyük şok yaşarlar...

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