Zamalek, Mostafa Mohamed'i geri istiyor!

Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek'in geri almak için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

Kulübün bir yöneticisi, Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için 1 Aralık'a kadar zamanı var. Oyuncuya Avrupa'dan teklifl er var. Ancak biz bu opsiyonun kullanılmaması halinde Mostafa Mohamed'i kadromuzda tutmak istiyoruz." dedi.

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

