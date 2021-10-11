SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Zamalek, Mostafa Mohamed'i geri istiyor!

Zamalek, Mostafa Mohamed'i geri istiyor!

11.10.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için eski kulübü devreye girdi.

Zamalek, Mostafa Mohamed'i geri istiyor!

Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek'in geri almak için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

Kulübün bir yöneticisi, Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için 1 Aralık'a kadar zamanı var. Oyuncuya Avrupa'dan teklifl er var. Ancak biz bu opsiyonun kullanılmaması halinde Mostafa Mohamed'i kadromuzda tutmak istiyoruz." dedi.

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdiFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdi
Galatasaray'da büyük kriz!Galatasaray'da büyük kriz!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz!

Sosyal medyada dalga konusu oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.