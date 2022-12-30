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Zaman eş anlamlısı nedir? Zaman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendimizi ifade ederken kullandığımız bazı kelimelerin aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeler bulunur. Anlamdaş kelimeler sözcük haznemizi geliştirerek sohbetinizin akıcı hâle gelmesini sağlar. Aynı kelimeleri kullanmak yerine eş anlamlı kelimeler kullanarak, cümlenin anlamını bozmadan daha çeşitli cümleler kurulabilir. Birden fazla anlamı olan zaman kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zaman eş anlamlısı nedir? Zaman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arap dilinden geçen zaman kelimesi birden fazla anlamda ve alanda kullanılabilen bir kelimedir. Arapçada "vakit, çağ, devir" gibi anlamlara gelen "zamān" kelimesinden alıntıdır ve Türkçeleşerek "zaman" hâlini almıştır. Eski dönemlerden beri dilimizde var olan bu sözcük çeşitli anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre zaman kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre
  • Bu sürenin belirli bir parçası
  • Belirlenmiş olan an
  • Çağ, mevsim
  • Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler
  • Dönem, devir
  • Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram
  • Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı
  • Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri
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Zaman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede birden çok kelimenin eş anlamı bulunur. Eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da ifade edilir. Zaman kelimesinin eş anlamı olan çeşitli kelimeler bulunur. Zaman kavramına göre anlamdaş kelimeler de değişkenlik göstermektedir. Sıklıkla kullanılan zaman kelimesi kullanım yerine göre dakika, devir, devran gibi kelimelerle de ifade edilebilir.

Eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılır. Aynı anlama gelen kelimeleri birbiri yerine kullanarak anlatım çeşitlendirilebilir. Zaman eş anlamlısı olarak genelde "vakit" kelimesi kullanılır. Kullandığınız cümleye göre de eş anlamlı sözcükler değişkenlik gösterir. Zamanın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Ahit
  • Bugün
  • Dakika
  • Dem
  • Devran
  • Gün
  • Hengâm
  • Hin
  • Mevsim
  • Saat
  • Vakit
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Zamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zaman kelimesinin birden çok eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimeler de zaman gibi sıklıkla kullanılır. Okunuş olarak farklı olan kelimeler anlamdaş olarak da nitelendirebilir. Aynı anlamı taşıdığı için zaman kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş kelimeleri de kullanarak cümlelerin daha akıcı hale gelmesi sağlanabilir. Zaman eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Masalların büyülü aynasına bugünün çocukları dudak büküyor.
  • Bundan sonra artık her dakika sizi arayacağım.
  • Bu deme kadar olan tüm meseleler artık çözülmüştür.
  • Devran değişti, artık kimse eskisi gibi değil.
  • Gün, değişim günüdür.
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