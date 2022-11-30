Yalnız eş anlamlısı nedir? Yalnızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede yazımı karıştırılan kelimelerden birisi de yalnız kelimesidir. Türkçe kökenli olan yalnız kelimesi "yalın" kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Eski Türkçede "yalnız, tek başına" gibi anlamları karşılayan "yalıŋuz/yalŋus" kelimesinden evrilmiştir. Eski dönemlerden beri benzer anlamlarda kullanılan yalnız kelimesinin anlamı, cümle içindeki görevine göre değişebilir. Yalnız kelimesi cümle içinde sıfat, zarf ve bağlaç görevlerinde kullanılabildiği gibi isim olarak da yer alabilir. Yalnızın anlamları:

(sıfat) Tek başına

(zarf) Yanında başkaları olmayarak

(zarf) Sadece

(bağlaç) Ama

(isim, ruh bilimi) Toplumsal ilişkilerden yoksun olan ya da yoksun bırakılan kişi

Yalnız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Oldukça zengin bir dil olan Türkçe eş anlamlı kelimeler bakımından da çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitlilik sayesinde daha akılda kalıcı ve tekrara düşmeden iletişim kurabilmek mümkündür. Yalnızın eş anlamlısı olan kelimelerde birden fazla olup birbiri yerine kullanılabilir. Yazım olarak birbirinden farklı ancak anlam bakımından aynı olan bu tür kelimeler ile alternatif cümleler kurabilmek mümkündür.

Eski Türkçeden yalın, yalınmış kelimelerine getirilen son ek ile türetilmiş olan sözcük yalnız başına birleşik şeklinde de kullanımı yaygın olan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimelerden bir ya da bir kaçı genellikle dilimize yabancı dillerden girmiş olan kelimeler olarak bilinir. Eş anlamlı kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanmak cümlede anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Yalnız eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılabilir ve anlam olarak aynı şeyi anlatır. Yalnızın eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken dikkat edilmesi gereken şey yalnız kelimesinin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığıdır. Yalnız eş anlamlısı kelimeler:

Bir

Boydak

Hemen

Münhasıran

Sade

Safi

Tenha

Yalnızca

Yalnızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımını öğrenebilmek için oldukça etkili bir yöntemlerden birisi de cümle içinde kullanmaktır. Yalnızın eş anlamlıları ile cümle örnekleri kurarken yalnız kelimesinin ve yalnızın eş anlamlısı kelimelerin hangi görevde kullanıldığına dikkat etmektir. Yalnız kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnekler: