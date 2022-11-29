Şikâyet eş anlamlısı nedir? Şikâyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şikâyet sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "yakınma" anlamına gelen "şikāyet" kelimesinden alıntıdır ve uzun zamandır dilimizde kullanılan bir kelimedir. Bu zaman içerisinde dilimize yerleşmiş ve Türkçeleşmiş olmasına rağmen Arapçadan ya da Farsçadan dilimize geçen ve kelime içinde /g/ ya da /k/ ünsüzünden sonra gelen /a/ ve /u/ seslerinin uzun yazılması dolayısıyla â sesi de korunmuştur. Doğru yazımı "şikâyet" olan kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma, yakıntı

Şikâyet kelimesiyle ilgili kullanım örnekleri vermek gerekirse:

Küçük çocuklar öğretmenine birbirlerini şikâyet ediyordu.

Küçük insanlar büyümek için şikâyet eder.

Sen ne hakla bu konuda şikâyet edebiliyorsun?

Mutluyken mutsuz insanı şikâyet etmek de oldukça yanlıştır.

Şikâyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şikâyet kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime çeşidi vardır. Bu kelimeler de yine cümle içinde şikâyet yerine kullanılabilir ve hem cümleleri çeşitlendirir hem de cümlelerin anlamı bozulmaz. Şikâyetin eş anlamlısı kelimeler de genellikle Arapça kökenli olan kelimelerdir. Şikâyet eş anlamlısı kelimeler:

Şekva

Yaygara

Sızlanma

Sızıltı

Yakınma

Yakıntı

Şikâyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şikâyetin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurarak kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirmek mümkündür. Şikâyet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: