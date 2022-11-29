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Şikâyet eş anlamlısı nedir? Şikâyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller tarih boyunca birbirleriyle etkileşim içinde olmuştur. Türkçe hem başka dilleri etkilemiş hem de etkilenmiştir. Başka dillerle olan etkileşimlerinin yanı sıra kendi içinde de kelimeler ve anlamlar türeterek sözcük dağarcığını zenginleştirmiştir. Bu etkileşimler eskiden daha yoğun bir şekilde gerçekleşmekle birlikte etkisini yitirmeden günümüzde de devam eder. Türkçe ve Arapça arasında yaşanan etkileşim sonucunda geçen şikâyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şikâyet eş anlamlısı nedir? Şikâyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şikâyet sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "yakınma" anlamına gelen "şikāyet" kelimesinden alıntıdır ve uzun zamandır dilimizde kullanılan bir kelimedir. Bu zaman içerisinde dilimize yerleşmiş ve Türkçeleşmiş olmasına rağmen Arapçadan ya da Farsçadan dilimize geçen ve kelime içinde /g/ ya da /k/ ünsüzünden sonra gelen /a/ ve /u/ seslerinin uzun yazılması dolayısıyla â sesi de korunmuştur. Doğru yazımı "şikâyet" olan kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma, yakıntı

Şikâyet kelimesiyle ilgili kullanım örnekleri vermek gerekirse:

  • Küçük çocuklar öğretmenine birbirlerini şikâyet ediyordu.
  • Küçük insanlar büyümek için şikâyet eder.
  • Sen ne hakla bu konuda şikâyet edebiliyorsun?
  • Mutluyken mutsuz insanı şikâyet etmek de oldukça yanlıştır.
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Şikâyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şikâyet kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime çeşidi vardır. Bu kelimeler de yine cümle içinde şikâyet yerine kullanılabilir ve hem cümleleri çeşitlendirir hem de cümlelerin anlamı bozulmaz. Şikâyetin eş anlamlısı kelimeler de genellikle Arapça kökenli olan kelimelerdir. Şikâyet eş anlamlısı kelimeler:

  • Şekva
  • Yaygara
  • Sızlanma
  • Sızıltı
  • Yakınma
  • Yakıntı
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Şikâyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şikâyetin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurarak kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirmek mümkündür. Şikâyet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Belki de öğrencilerin yaygaraları haklıdır, dinlesek mi acaba?
  • Ne kadar üzülürsen üzül ne kadar yakıntı edersen et bu durum değişmeyecek.
  • İnilti ve sızıltıları sönmeden kimsenin kalbi rahat etmeyecekti.
  • Şekvalarından kurtulmadığın takdirde mutlu bir hayat süremeyeceğinin farkındasındır umarım.
  • Bu yakınmaları hiçbir aklı başında insan yapmaz.
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