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Pahalı eş anlamlısı nedir? Pahalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil, insanların bilgi alışverişi için kullandığı en önemli iletişim aracıdır. İnsanların tüm sosyal, kültürel ve ticari paylaşımlarını etkilemektedir. Türk dilleri de yüzyıllar boyu tarihsel olaylardan etkilenmiş ve dil mirası zenginleşmiştir. Türk dilleri, dünya dilleri arasında en geniş alanlara yayılmış dillerden biridir. Başka dillerle yaşanan etkileşimler de bu mirası zenginleştirir. Farsça kökenli "paha" kelimesinden türetilen pahalının eş anlamlıları nedir?

Pahalı eş anlamlısı nedir? Pahalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pahalı kelimesi Türk Dil Kurumuna göre “fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı.” anlamına gelen ve sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Pahalı kelimesi mecaz anlamda kullanıldığında "değer, eder, harcanan emek" anlamlarını taşır. Pahalı kelimesi, Farsçada "bedel, fiyat" anlamına gelen "bahā" kelimesinden türetilir. Paha kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilerek Türkçeleştirilmiş bir kelimedir.

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Pahalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin eş anlamlı olabilmesi için aynı ya da benzer anlama gelmeleri gerekir. Türkçede bazı kelimelerin yakın anlamlıları bu kelimelerin eş anlamlısı olarak kullanılsa da yakın anlamlı kelimelerin eş anlamlı olarak kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Pahalı kelimesi de cümle içinde pahalı kelimesi yerine kullanılabilecek alternatife sahiptir. Pahalı eş anlamlısı olan kelime cümlelerde pahalı yerine geçebilirler ve bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Pahalının eş anlamlısı olan kelime "fiyatlı" kelimesidir.

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Pahalının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pahalı kelimesinin eş anlamı olan fiyatlı kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Bu, bayağı fiyatlı bir iş gibi duruyor.
  • Mimarlık okumak için gerekli fiyatlı araçları almak için yeterli parası yoktu.
  • Okul alışverişi aileler için epey fiyatlı alışveriş olmuş.
  • Eski model araçlar ucuza alınsa da fiyatlı bakımlar oldukça zorluyor.
  • Fiyatlı düğün alışverişi iki tarafı da zora sokmuştu.
  • Yayın yılı baz alınarak bakıldığında yapımı en fiyatlı filmin Karayip Korsanları Serisi olduğu tahmin ediliyor.
  • Tıp, diş hekimliği, hukuk, mimarlık gibi bölümlerin öğrenim giderleri öğrenciler için çok fiyatlı ve zorlayıcı bir hâle geldi.
  • Pazar alışverişi geçen haftaya göre daha fiyatlı oldu.
  • Yüksek fiyatlı ürünlerin daha kaliteli olacağına inanıyordu.
  • Toplam sahip olma maliyetinde en fiyatlı kalemlerden birisi de bakım ve onarım maliyetleridir.
  • Evde yemek yapmak için yapılan alışveriş, dışarıdan yemeye göre daha fiyatlı bir hâl aldı.
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