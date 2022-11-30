Pahalı eş anlamlısı nedir? Pahalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pahalı kelimesi Türk Dil Kurumuna göre “fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı.” anlamına gelen ve sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Pahalı kelimesi mecaz anlamda kullanıldığında "değer, eder, harcanan emek" anlamlarını taşır. Pahalı kelimesi, Farsçada "bedel, fiyat" anlamına gelen "bahā" kelimesinden türetilir. Paha kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilerek Türkçeleştirilmiş bir kelimedir.

Pahalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin eş anlamlı olabilmesi için aynı ya da benzer anlama gelmeleri gerekir. Türkçede bazı kelimelerin yakın anlamlıları bu kelimelerin eş anlamlısı olarak kullanılsa da yakın anlamlı kelimelerin eş anlamlı olarak kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Pahalı kelimesi de cümle içinde pahalı kelimesi yerine kullanılabilecek alternatife sahiptir. Pahalı eş anlamlısı olan kelime cümlelerde pahalı yerine geçebilirler ve bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Pahalının eş anlamlısı olan kelime "fiyatlı" kelimesidir.

Pahalının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pahalı kelimesinin eş anlamı olan fiyatlı kelimesiyle ilgili örnek cümleler: