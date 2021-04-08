Zamanda yolculuğun adresi: Tarihi Rumeli Feneri Kalesi

Sarıyer'de, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz tarafının en uç noktasında yer alan Rumeli Feneri Kalesi’nin tarihi Cenevizliler’e kadar dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda, 4. Murat zamanında yeniden inşa edilen ve şehrin savunmasında büyük rolü bulunan kalede iki adet gözetleme kulesi bulunuyordu. Boğaz girişinde yabancı bir geminin görülmesi halinde kale bekçileri, havai fişek atarak bu tehlikeyi diğer kaledeki topçulara bildiriyor ve savunma için önlem alıyorlardı. Kale o dönemlerde; 60 asker evi, 100 top, cephanelik, buğday ambarları ve 300 askerin barınmasına yetecek büyüklükteydi. Osmanlı İmparatorluğu sonrasında 1950-1960 yıllarına kadar savunma amacıyla kullanılan kale, Cumhuriyet döneminde askeri karakol olarak hizmet verdi. Sonraki yıllarda kalenin şehrin merkezine uzak oluşu gözden düşmesine neden olmuş ve yavaş yavaş kaderine terk edilmesine yol açmıştı.

Günümüzde, sosyal medyanın yaygınlaşması ile yakın zamanda tekrar dikkatleri üzerine çekti, reklam ve film çekimlerinde arka fon oldu. Herhangi bir giriş ücreti bulunmayan kaleye haftanın her günü gidebilirsiniz. Tabii hafta sonları daha bir kalabalık olduğunu belirtmekte yarar var.