Zamanın çok ötesinde bilim insanı olan İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 10 şifalı besin

Hekimlerin Piri ve Hükümdarı olarak tadınan İbn-i Sina, Küçük Tıp Kanunu eserinde sağlığımıza şifa olacak 20 besinden bahsetmiş. İşte her derde deva olacak o besinler;

SUSAM



Kolona iyi gelir ve regl döneminde kadınlar için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Keten tohumu ile kavrulmuş susam birlikte tüketildiğinde ise cinsel gücü artırır.

ÇAM FISTIĞI



Felce yakalanma riskini azaltır.

KUZU KULAĞI

Kuzu kulağı kaynatılıp suyunun tüketilmesi önerilir. Beyne ve mideye karşı güçlü etkileri bulunur.

KİŞNİŞ

Kalp çarpıntısına karşı kişniş tüketimi önerilir.

TAVUK SUYU



Omurga ağrıları için tavuk suyu birebirdir.

ELMA



Kalbi güçlendiren besinler arasında elma bulunur.

SÜT



Kendinizi yorgun ve gergin hissediyorsanız süt içmelisiniz. Süt, düzenli tüketildiğinde vücudun direncini artırır.

KEREVİZ



Kereviz, doğal bir idrar sökücüdür.

BEYAZ LEBLEBİ



Kışın tüketmekte fayda var çünkü beyaz leblebinin beden ısıtıcı etkisi bulunur.

BAL

Kansızlığın ilacını genelde kırmızı meyvelerde ve pekmezde arasak da İbn-i Sina bizlere kansızlık için bal tüketimini önermiş.



