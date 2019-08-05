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Zamanın çok ötesinde bilim insanı olan İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 10 şifalı besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı Küçük Tıp Kanunu kitabındaki bilgiler günümüzde de ışık olmaya devam ediyor. İşte İbn-i Sina'nın insanlığa armağan ettiği şifalı tavsiyeleri.

Zamanın çok ötesinde bilim insanı olan İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 10 şifalı besin

Hekimlerin Piri ve Hükümdarı olarak tadınan İbn-i Sina, Küçük Tıp Kanunu eserinde sağlığımıza şifa olacak 20 besinden bahsetmiş. İşte her derde deva olacak o besinler;

SUSAM
susam
Kolona iyi gelir ve regl döneminde kadınlar için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Keten tohumu ile kavrulmuş susam birlikte tüketildiğinde ise cinsel gücü artırır.

ÇAM FISTIĞI
çam
Felce yakalanma riskini azaltır.

KUZU KULAĞI
Kuzu kulağı kaynatılıp suyunun tüketilmesi önerilir. Beyne ve mideye karşı güçlü etkileri bulunur.

KİŞNİŞ
Kalp çarpıntısına karşı kişniş tüketimi önerilir.

TAVUK SUYU
tavuk suyu
Omurga ağrıları için tavuk suyu birebirdir.

ELMA
elma
Kalbi güçlendiren besinler arasında elma bulunur.

SÜT
süt
Kendinizi yorgun ve gergin hissediyorsanız süt içmelisiniz. Süt, düzenli tüketildiğinde vücudun direncini artırır.

KEREVİZ
kereviz
Kereviz, doğal bir idrar sökücüdür.

BEYAZ LEBLEBİ
beyaz leblebş
Kışın tüketmekte fayda var çünkü beyaz leblebinin beden ısıtıcı etkisi bulunur.

BAL

bal

Kansızlığın ilacını genelde kırmızı meyvelerde ve pekmezde arasak da İbn-i Sina bizlere kansızlık için bal tüketimini önermiş.


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