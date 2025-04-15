Zamanın Yavaş Aktığı Semt: Moda

İstanbul’da günün kalabalığından sıyrılıp nefes almak istiyorsanız, yolunuzu Moda’ya düşürmeniz yeterli. Burada hayat biraz daha yavaş akıyor; insanlar sokaklarda yürürken birbirine gülümsüyor, müzik, bir pencere aralığından sızıyor, kahve kokusu başka bir sokaktan selam veryoir. Moda, ne tam geçmişe ne de tamamen bugüne ait.

Tarihi Dokusuyla Büyüleyen Bohem Semt: Moda

Kadıköy’e bağlı olan Moda, İstanbul’un en özgün semtlerinden biri. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı döneminde özellikle İngiliz ailelerin, sanatçıların, bilim insanlarının ve dönemin bürokratlarının ilgisini çekmiş. Hatta bir rivayete göre, burada yaşamak o kadar popüler hâle gelmiş ki semtin adı da buradan ilham alarak "Moda" olmuş. O dönemlerde köşkler ve konaklarla süslü olan sokaklar, ne yazık ki 1960’lardan itibaren apartman yapılaşmasına teslim olmuş. Ancak yine de dikkatli bir göz için Moda, hâlâ tarihi dokusunu koruyan detayları, köşkleri ve nostaljik havasıyla İstanbul'un bohem ruhunu hâlâ yaşatan bir semt.

Peki Ya Moda’da Gezilecek Yerler?

Moda’daysanız sahil boyunca yürüyüş yapmak, burada gün batımını izlemek ya da deniz kıyısındaki çay bahçelerinde kahvaltı etmek güne başlamak için listenizin en başında olmalı. Akşam saatlerinde sahil banklarında oturup denizin ve manzaranın tadını çıkarmak da buranın olmazsa olmazlarından. Moda’nın ara sokaklarında ise sizi nostaljik apartmanlar, eski köşkler ve samimi kafelerle dolu, huzur veren bir atmosfer bekliyor.

Moda Sahili

Moda sahili, semtin en popüler ve en çok vakit geçirilen noktalarından biri. Özellikle gençlerin sıkça tercih ettiği sahil şeridinde yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir veya deniz kenarındaki çay bahçelerinde oturup manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Tarihi Moda İskelesi

1917 yılında ünlü mimar Vedat Tek tarafından inşa edilmiş olan Tarihi Moda İskelesi, Moda’nın ve İstanbul’un simge yapılarından. Osmanlı mimarisine özgü süslemeleriyle dikkat çeken iskele, yıllar boyunca Asya ve Avrupa yakaları arasında ulaşımda önemli bir rol oynamıştır.

Oyun Atölyesi

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’in öncülüğünde kurulan tiyatro salonu, kaliteli prodüksiyonlar, güçlü oyuncu kadrosu ve yaratıcı sahne tasarımlarıyla tiyatro severlerin gönlünde ayrı bir yere sahip. Ayrıca makanda atölyeler ve eğitim programları da düzenleniyor.

Barış Manço Müze Evi

“Barış Manço, 81300 Moda” adresiyle hafızalara kazınan ev, bugün müzeye dönüştürülmüş durumda. Kadıköy Belediyesi ve Manço Ailesi’nin iş birliğiyle 2010 yılında ziyarete açılanmıştır. Sanatçının özel hayatına ve kariyerine dair pek çok ayrıntı da müzede bulunuyor. Barış Manço'nun kostümlerinden özel eşyalarına kadar pek çok eşya burada sergileniyor.