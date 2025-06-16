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Zambo Anguıssa’da sıcak gelişme! Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya...

Beşiktaş’ın uzun süredir ilgi gösterdiği ve 2 kere teklif dahi yaptığı Napoli’nin yıldızı Zambo Anguissa için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı Lacivertliler oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek ilgilendiklerini belirtti.

Zambo Anguıssa’da sıcak gelişme! Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya...
Burak Kavuncu
Andre-Frank Anguissa

Andre-Frank Anguissa

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
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Transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş ve Fenerbahçe, İtalya ekibi Napoli’nin yıldız orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa transferi için karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın daha önce 2 kere teklif yapıp, red edildiği isim için Fenerbahçe resmen teklife hazırlanıyor. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Kamerunlu oyuncu için Başkan Ali Koç bizzat devreye girdi. Yıldız oyuncunun menajeri Fenerbahçe’ye katılmaya sıcak baktığını belirtti.

BEŞİKTAŞ 2 KERE TEKLİF YAPMIŞTI

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı daha önce 10 milyon euro ve 14 milyon euro olmak üzere iki teklif yapmıştı. Napoli Başkanı De Laurentiis iki teklifi de yetersiz bulduğu için kabul etmemişti. Napoli’nin istediği bonservis bedelinin 30 milyon euro olduğu öğrenildi.

YARIŞ İYİCE KIZIŞTI

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Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de kadrosunda ısrarla görmek istediği isim için Serdar Adalı’nın teklifini yineleyeceği belirtildi. 2 İstanbul takımının Anguissa transferi için başa başa bir mücadeleye gireceği öğrenildi.

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