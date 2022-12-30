EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Zamir eş anlamlısı nedir? Zamir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zamir eş anlamlısı nedir? Zamir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşma ve yazı dilinde kullandığımız kelimelerin kullanım yerlerine göre anlamları ve görevleri değişkenlik gösterebilir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur ve eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldiği için sıklıkla birbirleri kullanılır. Bir kelimenin birden çok eş anlamı bulunabilir. Cümlenin anlamı değişmeden eş anlamlı kelimeler birbiri yerine geçebilir. Genellikle dil bilgisi terimi olarak kullanılan zamir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zamir eş anlamlısı nedir? Zamir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zamir kelimesi sesteş bir kelime olmakla birlikte iki zamir kelimesi de Arapça kökenlidir. Zamir kelimesi dilimizde genellikle dil bilgisi terimi olarak kullanılır. Dil bilgisi terimi olarak kullanılan kelime Arapçada "benlik, gönül, adıl" gibi anlamlarda kullanılan "żamīr" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin anlamı şu şekildedir:

  • Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz

Özellikle belirsizlik veya şahıslardan bahsederken zamir kullanılır. Çeşitli zamirler bulunur. Belirsizlik zamiri veya işaret zamiri bunlardan biridir. Soru cümlelerinden de çeşitli zamirlerin kullanılır. Diğer zamir kelimesi de aynı Arapça kelimeden alıntıdır ve "içyüz" anlamında kullanılan bir kelimedir.

Şiir eş anlamlısı nedir? Şiir eş anlamlısı nedir?

Zamir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. Bu kelimeler aynı anlama geldiği için birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı kelimelerin aynı cümle içerisinde kullanılmaması gerekir. Anlatım bozukluğu olmaması için anlamdaş kelimelerin biri tercih edilerek cümle kurulmalıdır.

Zamir kelimesi de bu kelimelerden biridir. Farklı alanlarda kullanılan zamir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler vardır. Zamir kelimesi anlam olarak varlıkların yerini tutan genel kelime olarak adlandırılır. Genellikle Türkçe derslerinde sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biridir. Zamirin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Adıl
  • İçyüz

Türkçede zamir konusu anlatılırken aynı anlama gelen adıl kelimesi de sıklıkla kullanılır. Kullanım yerine göre zamir eş anlamlısı olarak adıl ve içyüz kelimeleri kullanılabilir.

Yemin eş anlamlısı nedir? Yemin eş anlamlısı nedir?

Zamirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli zamir kelimesinin çeşitli eş anlamları bulunur. Zamir kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanarak da cümle kurulabilmektedir. Zamir eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Adıllar cümlelerde çeşitli isimlerin yerini tutan özeliğe sahiptir.
  • Adıl çeşitlerini ararken genellikle cümle içerisinde isimlere soru sorulur.
  • Adılların türleri ve özellikleri ile ödevlerini yapıyordu.
  • Bu durumun içyüzünü anlamadan yorum yapmayalım bence.
Şekil eş anlamlısı nedir? Şekil eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!
KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.