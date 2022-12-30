Zamir eş anlamlısı nedir? Zamir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zamir kelimesi sesteş bir kelime olmakla birlikte iki zamir kelimesi de Arapça kökenlidir. Zamir kelimesi dilimizde genellikle dil bilgisi terimi olarak kullanılır. Dil bilgisi terimi olarak kullanılan kelime Arapçada "benlik, gönül, adıl" gibi anlamlarda kullanılan "żamīr" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin anlamı şu şekildedir:

Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz

Özellikle belirsizlik veya şahıslardan bahsederken zamir kullanılır. Çeşitli zamirler bulunur. Belirsizlik zamiri veya işaret zamiri bunlardan biridir. Soru cümlelerinden de çeşitli zamirlerin kullanılır. Diğer zamir kelimesi de aynı Arapça kelimeden alıntıdır ve "içyüz" anlamında kullanılan bir kelimedir.

Zamir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. Bu kelimeler aynı anlama geldiği için birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı kelimelerin aynı cümle içerisinde kullanılmaması gerekir. Anlatım bozukluğu olmaması için anlamdaş kelimelerin biri tercih edilerek cümle kurulmalıdır.

Zamir kelimesi de bu kelimelerden biridir. Farklı alanlarda kullanılan zamir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler vardır. Zamir kelimesi anlam olarak varlıkların yerini tutan genel kelime olarak adlandırılır. Genellikle Türkçe derslerinde sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biridir. Zamirin eş anlamlısı olan kelimeler:

Adıl

İçyüz

Türkçede zamir konusu anlatılırken aynı anlama gelen adıl kelimesi de sıklıkla kullanılır. Kullanım yerine göre zamir eş anlamlısı olarak adıl ve içyüz kelimeleri kullanılabilir.

Zamirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli zamir kelimesinin çeşitli eş anlamları bulunur. Zamir kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanarak da cümle kurulabilmektedir. Zamir eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: