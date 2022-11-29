Şiir eş anlamlısı nedir? Şiirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şiir kelimesi dilimizin en eski dönemlerinden beri kullanılan ve Arapça kökenli olan bir kelimedir. Arapçada da "şiir" anlamında kullanılan ve "şiˁr" olarak yazılan kelimeden alıntılanmıştır. Eski dönemlerde de şiˁr olarak kullanılan bu kelime zamanla Türkçeleşmiş ve asıl kelimedeki ayn sesi yerine -i sesi alarak "şiir" hâlini almıştır. Şiirin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:
Şiir kelimesi cümle içinde tek başına kullanılabileceği gibi farklı kelimelerle de bir araya gelerek birleşik fiil ya da birleşik kelime olarak da kullanılabilir. Şiir kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:
Şiir kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Şiirin eş anlamlısı olan bu kelimeler her ne kadar şiir kadar yaygın bir kullanıma sahipse de bu kelimeler konuşma dilinde sıkça tercih edilmez. Şiir eş anlamlısı olan kelimeler genellikle edebiyat alanında araştırmalar ve çalışmalar yapılan kişiler tarafından kullanılan kelimelerdir. Şiir eş anlamlısı olan kelimeler:
Şiirin eş anlamlısı olan kelimelerle farklı cümleler kurulabilse de bu kelimeler cümlelerin anlamını değiştirmez. Şiir eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: