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Şiir eş anlamlısı nedir? Şiirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duygu ve düşünceleri ifade ederken seslerin uyumlarından, ahenklerden faydalanıp çeşitli söz sanatları kullanarak ya da kullanmayarak, kimisi belli bir kural dâhilinde yazılan kimisinde de hiçbir kural bulunmayan edebî esere şiir denir. Şiir kelimesi edebiyat alanında kullanılan bir terim olmasının yanı sıra mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde bulunan şiir kelimesinin eş anlamlıları var mıdır?

Şiir eş anlamlısı nedir? Şiirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şiir kelimesi dilimizin en eski dönemlerinden beri kullanılan ve Arapça kökenli olan bir kelimedir. Arapçada da "şiir" anlamında kullanılan ve "şiˁr" olarak yazılan kelimeden alıntılanmıştır. Eski dönemlerde de şiˁr olarak kullanılan bu kelime zamanla Türkçeleşmiş ve asıl kelimedeki ayn sesi yerine -i sesi alarak "şiir" hâlini almıştır. Şiirin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • (edebiyat) Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi
  • (mecaz) Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey

Şiir kelimesi cümle içinde tek başına kullanılabileceği gibi farklı kelimelerle de bir araya gelerek birleşik fiil ya da birleşik kelime olarak da kullanılabilir. Şiir kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Şiir dinletisinde çok hoş bir kadınla tanıştım.
  • Mutlu ve huzur içeren temalı şiirlere bayılıyorum.
  • Sen de benim gibi şiir yazmayı sever misin?
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Şiir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şiir kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Şiirin eş anlamlısı olan bu kelimeler her ne kadar şiir kadar yaygın bir kullanıma sahipse de bu kelimeler konuşma dilinde sıkça tercih edilmez. Şiir eş anlamlısı olan kelimeler genellikle edebiyat alanında araştırmalar ve çalışmalar yapılan kişiler tarafından kullanılan kelimelerdir. Şiir eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Manzume
  • Nazım
  • Koşuk
  • Yır
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Şiirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şiirin eş anlamlısı olan kelimelerle farklı cümleler kurulabilse de bu kelimeler cümlelerin anlamını değiştirmez. Şiir eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Geçtiğimiz aylarda Ferhat beyin bana ilettiği mazumeyi düşünüp duruyorum, anlamı ne acaba ya da önemli bir manzume mi?
  • Dillere destan nazımlar yazılı dile geçirilmemiş olsa da varlığını kaybetmemiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.
  • Mesnevî tarzıyla yazılan koşuklar belki de halk edebiyarındaki en önemli eserlerdir.
  • Âşık edebiyatından günümüze kadar ulaşan yırlar, nazım şekillerimizin temelini oluştururlar.
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