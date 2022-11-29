Yemin eş anlamlısı nedir? Yeminin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde farklı dillerden gelen birçok kelime vardır. Bu kelimeler zaman içinde aldığı bazı ekler ya da söyleniş şekilleri ile değişip dönüşmüş ve dilimize yerleşmiştir. Bu yerleşimden sonra kelimeler kullanım alanlarında farklılık yaşayarak yeni anlamlar kazanabilir ya da anlam kaybedebilir. Yemin kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Arapça kökenlidir, Arapçada "sağ el, sağ taraf, sağ elini kaldırarak verilen ant" anlamına gelen "yemīn" kelimesinden alıntıdır. Yemin kelimesi ilk zamanlarda "sağ" anlamında kullanılsa da zaman içinde bu anlamını kaybetmiştir. Türk Dil Kurumuna göre yemin kelimesinin anlamı "ant" ifadesidir.

Yemin kelimesi cümle içinde tek bşaına kullanılabileceği gibi farklı kelimelerle bir araya gelerek birleşik kelime ya da birleşik fiil olarak ya da çeşitli atasözleri ve deyimlerde kullanılabilir. "Yemin kasem, yemin töreni, yemin billah etmek, yemin basmak" gibi kelimeler bu kullanımlara örnek olarak verilebilir.

Yemin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yemin kelimesinin eş anlamı olan tek bir sözcük vardır. Bu sözcük "ant" sözcüğüdür. Ant sözcüğü cümle içinde yemin yerine kullanılabilen bir sözcüktür. Nadir olarak ahit ve kasem kelimeleri de yemin yerine kullanılsa da yeminin eş anlamlısı olan tek kelime "ant" kelimesidir.

Yeminin eş anlamlısı olan kelimenin kullanıldığı bazı atasözleri ve deyimler de bulunur. Ayrıca yemin kelimesi ya da yemin eş anlamlısı olan kelime farklı başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlama gelen birleşik kelimeler ya da birleşik fiiller türetebilir.

Yeminin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanımlarını pekiştirebilmenin en iyi yollarından birisi kelimeleri cümle içinde kullanmaktır. Yemin kelimesinin eş anlamı olan ant kelimesiyle de çeşitli cümleler kurulabilir. Yeminin eş anlamlısı ile örnek cümleler: