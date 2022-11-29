Şekil eş anlamlısı nedir? Şeklin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şekil kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapça "şkl" üçlü kökünden türetilen ve "biçim, form" anlamına gelen "şekl" kelimesinden alıntıdır. Çok uzun zamandır dilimizde kullanılan bu kelime biçim ve form anlamlarını korumasının yanı sıra zaman içinde pek çok farklı anlam da kazanmıştır. Pek çok farklı alanda farklı anlamlarda kullanılabilen şekil kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Şekil kelimesi farklı kelimelerle birlikte birleşik fiil ya da birleşik kelime olarak da kullanılabilen bir kelimedir. Şekil kelimesinin cümle içinde kullanımına örnekler:
Şekil kelimesi pek çok farklı alanda kullanım karşılığı bulan bir kelimedir. Birden fazla anlamı olan şekil kelimesinin eş anlamı olan da birden fazla kelime vardır. Şekil eş anlamlısı olan kelimeler ifadelerde doğru yerlerde ve bağlamlarda olacak şekilde, şekil yerine kullanılabilirler. Şeklin eş anlamlısı kelimeler:
Şekil kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: