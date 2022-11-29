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Şekil eş anlamlısı nedir? Şeklin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca kültürler ekonomik, tarihî, sosyolojik ve kültürel gibi çeşitli konularda etkileşim sağlamıştır. Bu etkileşimler sonucunda diller de birbirinden etkilenmiştir. Türkçe de Türk toplumlarının diğer toplumlarla olan etkileşimlerinden etkilenmiştir. Özellikle de Arapçadan etkilenen ve kelime alışverişi yaşayan Türkçe, kelime dağarcığını da geliştirmiştir. Dilimize Arapçadan geçen kelimelerden birisi de şekil sözcüğüdür. Peki, şekil sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Şekil eş anlamlısı nedir? Şeklin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şekil kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapça "şkl" üçlü kökünden türetilen ve "biçim, form" anlamına gelen "şekl" kelimesinden alıntıdır. Çok uzun zamandır dilimizde kullanılan bu kelime biçim ve form anlamlarını korumasının yanı sıra zaman içinde pek çok farklı anlam da kazanmıştır. Pek çok farklı alanda farklı anlamlarda kullanılabilen şekil kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Biçim
  • Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim
  • Davranış biçimi
  • Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi
  • Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi
  • Anlatım biçimi
  • (edebiyat) Biçim
  • (matematik) Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim

Şekil kelimesi farklı kelimelerle birlikte birleşik fiil ya da birleşik kelime olarak da kullanılabilen bir kelimedir. Şekil kelimesinin cümle içinde kullanımına örnekler:

  • İnan ki hangi şekilde konuşacağımı bilemez durumdayım.
  • Sen hangi şekilde beni mutlu edebileceğini düşünmelisin.
  • Küçük çocuğun en sevdiği şekil yuvarlakmış.
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Şekil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şekil kelimesi pek çok farklı alanda kullanım karşılığı bulan bir kelimedir. Birden fazla anlamı olan şekil kelimesinin eş anlamı olan da birden fazla kelime vardır. Şekil eş anlamlısı olan kelimeler ifadelerde doğru yerlerde ve bağlamlarda olacak şekilde, şekil yerine kullanılabilirler. Şeklin eş anlamlısı kelimeler:

  • Biçim
  • Dalan
  • Form
  • Forma
  • Tarz
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Şeklin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şekil kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Ne olursa olsun seni ne kadar seversem seveyim davranış biçimin beni senden uzaklaştırıyor.
  • Bu tarz hareketler ilgimi hiç çekmiyor.
  • Öyle bir form belirtiyorsun ki hiçbir öğrenci bunu yapamayacak.
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