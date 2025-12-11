SPOR

Zaniolo piyangosu: Udinese'den Galatasaray'a 2 teklif seçeneği!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Udinese'deki kiralık performansı, İtalyan ekibini harekete geçirdi. Udinese, Zaniolo'nun bonservisini almak için Galatasaray'a iki farklı teklif sunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...

Burak Kavuncu

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Nicolo Zaniolo, kiralık olarak forma giydiği Udinese'de adeta yeniden doğdu. 2025/26 sezonunda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Zaniolo, İtalyan ekibinin vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Bu performans, Udinese yönetimini harekete geçirdi ve Zaniolo'nun bonservisini alma kararı alındı.

2 TEKLİF YAPILACAK! TALİH KUŞU KONDU...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Udinese, Galatasaray'a Zaniolo için iki farklı teklif sunacak. İlk teklif, net 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemek. İkinci teklif ise 5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %50 pay şeklinde. Udinese'nin bu tekliflerden hangisini sunacağı henüz netlik kazanmazken, her iki teklifin de Galatasaray yönetimini memnun edeceği düşünülüyor.

İTALYA PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI!

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Zaniolo'yu transfer ederken önemli bir yatırım yapmıştı. Oyuncunun kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun Udinese tarafından kullanılması, sarı-kırmızılı kulübün kasasına önemli bir gelir girişi sağlayacak. Ayrıca, Udinese'nin Zaniolo için Galatasaray'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro ödediği de belirtiliyor. Zaniolo, 2025/26 sezonunda Udinese formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Performansı, İtalyan futbolseverlerin beğenisini kazanırken, Udinese'nin de Şampiyonlar Ligi hedeflerine ulaşması için önemli bir detay olarak yer alıyor.

Oyuncunun geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Galatasaray yönetiminin, Udinese'nin tekliflerini değerlendirerek en doğru kararı vereceği ve hem kulübün hem de oyuncunun menfaatlerini gözeteceği ifade ediliyor.

Nicolo Zaniolo'nun Udinese'deki performansı, Galatasaray'a beklenmedik bir piyango vurdu. İtalyan ekibinin bonservis teklifleri, sarı-kırmızılıların transfer stratejilerini yeniden şekillendirebilir ve kulübe yeni transferler için kaynak yaratabilir. Zaniolo'nun geleceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.

