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Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2019 07:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'de devam etti.

Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Futbol A Takımı Demir Grup Sivasspor maçının ardından 2 gün izin kullanırken, yeni transfer Zanka ve tedavi süreçleri devam oyuncular çalışmalarını kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.

Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek.

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