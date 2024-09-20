'Zaten evli gibiyiz' demişti! Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

Payitaht Abdülhamid, Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak ve Yaban Çiçekleri gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Akın Akınözü son dönemde özel hayatıyla gündemde.

AYRILIK HABERİ ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmenin acısını yaşayan Akın Akınözü'nün uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

MagazinMedyası özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz ay ilişkilerini karşılıklı bir şekilde sonlandırdığı öğrenildi.

Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen çiftten, Akınözü “Zaten evli gibiyiz” şeklinde yanıt vermişti.