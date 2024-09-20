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  4. 'Zaten evli gibiyiz' demişti! Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

'Zaten evli gibiyiz' demişti! Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.09.2024 12:56
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Akın Akınözü geçtiğimiz aylarda anne acısıyla sarsıldı. Annesinin kaybından sonra ortalarda görünmeyen Akın Akınözü'nden kötü haber geldi. Ünlü isim uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.

'Zaten evli gibiyiz' demişti! Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

Payitaht Abdülhamid, Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak ve Yaban Çiçekleri gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Akın Akınözü son dönemde özel hayatıyla gündemde.

AYRILIK HABERİ ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmenin acısını yaşayan Akın Akınözü'nün uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

AKIN 2

MagazinMedyası özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz ay ilişkilerini karşılıklı bir şekilde sonlandırdığı öğrenildi.

SEVGİLİSİ

Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen çiftten, Akınözü “Zaten evli gibiyiz” şeklinde yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü hercai
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