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  4. Zayıfladıkça daha çok zayıflamak istedi! Demet Akalın Türkiye'de olmayan o yöntemi de deneyince ölümden döndü: Kusma, halsizlik, söktü benden her şeyi...

Zayıfladıkça daha çok zayıflamak istedi! Demet Akalın Türkiye'de olmayan o yöntemi de deneyince ölümden döndü: Kusma, halsizlik, söktü benden her şeyi...

26.11.2024 09:49
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.11.2024 09:49
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Pop müziğinin sevilen ismi başarılı şarkıcı Demet Akalın, son dönemlerde aldığı kilolarla baş edemeyince zayıflama iğnesi kullandığını itiraf etmişti. İğrenin yan etkileri nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Akalın, ölümden dönmüştü. Gündem olan iğnelerle ilgili Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi. Takipçilerini uyardı.

Televizyon programları ve gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemlerde aldığı kilolar nedeniyle dertliydi. Bir süredir kilo verme sürecinde olan ünlü şarkıcı tam 11 kilo vermişti.

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Fit haliyle dikkatleri üstüne çeken Akalın, "Kilolu olduğum dönemimde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım. " açıklamasında bulunmuştu." demişti.

DEMET AKALIN NASIL ZAYIFLADI?

Demet Akalın verdiği kilolar yetmeyince çareyi zayıflama iğnesinde bulmuştu. Zayıflama iğnesini kullandıktan sonra yan etkileri nedeniyle kötü günler geçiren Akalın, ölümden dönmüştü. Yaşadığı sorunları bir takipçisine verdiği şu yanıtla anlatmıştı: "Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan zayıflama iğnesi oldum sus ölümlerden döndüm bir daha tövbe."

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11 kilo verdi yetmedi! O yöntem yüzünden ölümden döndü 11 kilo verdi yetmedi! O yöntem yüzünden ölümden döndü

"AYAĞA KALKAMAYACAĞIM SANMIŞTIM"

İğne itirafının ardından korkutan ve sağlık problemleri yaşayan Demet Akalın, takipçilerini konuyla ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabında "Yoğun bakımlık olan varmış kör olan hafıza kaybı yaşayan aman dikkat sakın! Ben bir daha ayağa kalkamayacağım sanmıştım. Şükür 3 haftada anca iyileşebildim." sözleriyle uyardı.

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"AMERİKA'DAN ALMIŞTIM"

Açıklamalarına devam eden Demet Akalın, Türkiye'de yasak olan iğneyi Amerika'dan aldığını söyledi. Akalın, "Bir ay önce zehirlendim demiştim ya aslında zayıflama iğnesinin etkileriymiş. Bu iğne aslında obezler için kullanılan bir şeker ilacı. Ben onu Amerika'dan almıştım. En düşüğünü vurdurdum. Hiç de gerek yoktu aslında zaten zayıfladım ama insan daha da zayıflamak istiyor ya. Kimseye tavsiye etmiyorum." dedi.

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Demet Akalın konuşmasında "Önce kusmayla başlayan sonra halsizlik sonra bütün vücudumdan tuzum, suyum gitti. Vücudum kuru kuru zaten yeni nemlenmeye başladı. Baş ağrısı için kullandığım ilaçları bile aldı götürdü benden söktü her şeyi. Bir haftadır toparlamaya başladım. Yemeği normal düzene soktum. Tehlikeliymiş" ifadeleriyle iğnenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlattı.

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