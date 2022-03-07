MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zayıflamak uğruna ölümden dönen Seren Serengil: Kilolu gözüküyorsam, hemen rejime başlamalıyım

Zayıflamak uğruna ölümden dönen Seren Serengil: Kilolu gözüküyorsam, hemen rejime başlamalıyım

07.03.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak uğruna üst üste ameliyatlar olan, bir deri bir kemik kalan ve ardından yeniden ameliyatlar 3-4 kilo alabilen Seren Serengil açıklamasıyla herkesi şoke etti. Ölümden dönen Serengil "Kilolu gözüküyorsam, hemen rejime başlamalıyım" dedi.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ölümün eşiğinden dönmüştü. Serengil dönüşüm ameliyatı olarak 3-4 kilo alabildi. Bu süreci tam atlatamayan Seren Serengil canlı yayındaki sözleriyle şoke etti.

Seren Serengil bir arkadaşının kendisine kollarının kilolu çıktığını yazdığını söyledi. Ünlü isim "Ben kilo mu aldım? Kilolu gözüküyorsam, hemen rejime başlamalıyım. Takıntılıyım zaten” diyerek Bircan Bali ve Arto'yu şoke etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdiPankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdi
Askere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisiAskere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisi
Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çektiHakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

EYT için yeni formül: Halk ve iş emekliliği modeli

EYT için yeni formül: Halk ve iş emekliliği modeli

İlginizi Çekebilir

Yağ tepkisi! "3 kuruş fazla kazanmak için..."

Yağ tepkisi! "3 kuruş fazla kazanmak için..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.