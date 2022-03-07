Zayıflamak uğruna ölümden dönen Seren Serengil: Kilolu gözüküyorsam, hemen rejime başlamalıyım

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ölümün eşiğinden dönmüştü. Serengil dönüşüm ameliyatı olarak 3-4 kilo alabildi. Bu süreci tam atlatamayan Seren Serengil canlı yayındaki sözleriyle şoke etti.

Seren Serengil bir arkadaşının kendisine kollarının kilolu çıktığını yazdığını söyledi. Ünlü isim "Ben kilo mu aldım? Kilolu gözüküyorsam, hemen rejime başlamalıyım. Takıntılıyım zaten” diyerek Bircan Bali ve Arto'yu şoke etti.



