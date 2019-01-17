MAGAZİN

Zayıflayan Kelly Brook cesur kıyafetiyle dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

39 yaşındaki İngiliz model Kelly Brook, Londra'da düzenlenen bir etkinlik için tercih ettiği derin dekolteli mini elbiseyle gündem yarattı

44 bedenden 40 bedene düşen Kelly Brook geçtiğimiz günlerde "Kilo verdiğiniz zaman kesinlikle daha çok sevişmek istiyorsunuz. Bu kendine güvenle ilgili bir durum" sözüyle olay olmuştu.

Brook kilo verdikten sonra cesur kıyafet tercihiyle de hayranlarının dikkatini çekti.

Kelly Brook kilo verince coştu!

Ünlü Cirque du Soleils (Güneş Sirki) Totem adlı gösterisiyle Londra'da ünlüleri de bir araya getirdi. Grubun, Royal Albert Hall'daki gösterisini kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra gösteri dünyasının ünlüleri de izledi. Bunlar arasında Kelly Brook ile Fransız sevgilisi Jeremy Parisi de vardı.
39 yaşındaki model ve oyuncu, ceket görünümlü siyah bir elbise giymişti. Mini elbisesinin derin göğüs dekoltesini zaptetmekte zaman zaman zorlanan Brook, görünümünü siyah topuklu sandaletler ve beline taktığı kemerle tamamlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda sıkı bir diyet ve spor programıyla 44 bedenden 40 bedene düşen Brook, incelmiş fiziğini sergilemekten çekinmedi.
Brook, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, kilo aldığı dönemde sevgilisi Parisi'nin kendisine "Balon gibi oldun" dediğini anlatmıştı.
Bu yorumun kendisini kilo vermeye ittiğini söyleyen Brook, kilo verince öz güveninin yerine geldiğini açıklamıştı.
Bu durumun cinsel hayatlarını da olumlu etkilediğini itiraf eden Brook, "kilo vermenin kesinlikle seksle ilgisi var" diye konuşmuştu.
44 bedenden 40 bedene düştüğünü dile getiren Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının daha iyi olduğunu itiraf etmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook kelly brook göğüs kelly brook kıvrımlı model

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Ankara'da denklem değişebilir' dedi, riskleri tek tek sıraladı

'Ankara'da denklem değişebilir' dedi, riskleri tek tek sıraladı

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı!

AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ashley Graham yeni koleksiyonunu tanıttı

Herkesin mükemmel görünmesi için...

Sara Shampaio '10 years challenge' akımına seksi pozuyla katıldı

Yatak pozuyla olay oldu

Sıla ve şef Hazar Amani fena yakalandı! Hazar Amani'den ilk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Guido Senia ile görüntülendi

Yeni sevgilisiyle keyfi yerinde...

Kim Kardashian aldatılan kardeşine sert çıktı

Aldatılan kardeşine herkesin önünde öyle bir şey dedi ki...

Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Saran ile ilgili sorulara bakın ne yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.