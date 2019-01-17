Zayıflayan Kelly Brook cesur kıyafetiyle dikkat çekti

44 bedenden 40 bedene düşen Kelly Brook geçtiğimiz günlerde "Kilo verdiğiniz zaman kesinlikle daha çok sevişmek istiyorsunuz. Bu kendine güvenle ilgili bir durum" sözüyle olay olmuştu. Brook kilo verdikten sonra cesur kıyafet tercihiyle de hayranlarının dikkatini çekti.

Kelly Brook kilo verince coştu!

Ünlü Cirque du Soleils (Güneş Sirki) Totem adlı gösterisiyle Londra'da ünlüleri de bir araya getirdi. Grubun, Royal Albert Hall'daki gösterisini kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra gösteri dünyasının ünlüleri de izledi. Bunlar arasında Kelly Brook ile Fransız sevgilisi Jeremy Parisi de vardı.

39 yaşındaki model ve oyuncu, ceket görünümlü siyah bir elbise giymişti. Mini elbisesinin derin göğüs dekoltesini zaptetmekte zaman zaman zorlanan Brook, görünümünü siyah topuklu sandaletler ve beline taktığı kemerle tamamlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda sıkı bir diyet ve spor programıyla 44 bedenden 40 bedene düşen Brook, incelmiş fiziğini sergilemekten çekinmedi.

Brook, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, kilo aldığı dönemde sevgilisi Parisi'nin kendisine "Balon gibi oldun" dediğini anlatmıştı.

Bu yorumun kendisini kilo vermeye ittiğini söyleyen Brook, kilo verince öz güveninin yerine geldiğini açıklamıştı.

Bu durumun cinsel hayatlarını da olumlu etkilediğini itiraf eden Brook, "kilo vermenin kesinlikle seksle ilgisi var" diye konuşmuştu.