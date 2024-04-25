HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

25.04.2024 12:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gündem olan röportajı üzerinden hedef aldı ve, "Özgeçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir gazeteciden gelen Arapça soru karşısında yardım istemesi kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Arapça soru karşısında Ali Erbaş, yanındakilere dönerek "Bir Türkçe olarak şey yapabilirseniz" diyerek yardım istemişti. Gündem olan anlara AK Partili Mücahit Birinci'den tepki geldi.

FFG

Erbaş'ı istifaya davet eden Birinci paylaşımına, "Özgeçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim." notunu düştü.

SSSSS

Birinci sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Özgeçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim.

İki vechi ile:

1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)

2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilinin içinde ölü bulundu, ailesine bıraktığı notlar kahretti!Otomobilinin içinde ölü bulundu, ailesine bıraktığı notlar kahretti!
Ben bunun emojisini kullanıyorumBen bunun emojisini kullanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yarın öğleden sonra paylaşacağızMilli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yarın öğleden sonra paylaşacağız
Anahtar Kelimeler:
Ali Erbaş istifa Mücahit Birinci
En Çok Okunan Haberler
Duruşmada yaptıkları olay oldu! Kızını ve eşini görünce... Hakim 'yasak' diye uyardı

Duruşmada yaptıkları olay oldu! Kızını ve eşini görünce... Hakim 'yasak' diye uyardı

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Dudaklarını ben öpeyim...'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Dudaklarını ben öpeyim...'

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra...

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra...

AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı

AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.