Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir gazeteciden gelen Arapça soru karşısında yardım istemesi kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Arapça soru karşısında Ali Erbaş, yanındakilere dönerek "Bir Türkçe olarak şey yapabilirseniz" diyerek yardım istemişti. Gündem olan anlara AK Partili Mücahit Birinci'den tepki geldi.

Erbaş'ı istifaya davet eden Birinci paylaşımına, "Özgeçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim." notunu düştü.

Birinci sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Özgeçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim.

İki vechi ile:

1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)

2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır.





