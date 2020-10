Uzman Sosyolog Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, zayıf ruh hali ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Zayıflığın üstesinden gelmek için olumlu ikame eylemi yapılmalı” dedi.

Başarılara fazla odaklanmanın çabayı azaltma eğilimine sebep olduğunu söyleyen Demirbaş, “İster spor, ister beslenme veya bir ev projesi olsun, hedeflere ulaşmak istiyorsanız, kendinizi motive edebilmelisiniz. Kendimi nasıl motive edebilirim? Çok iyimser bir şekilde yaklaşmayın. Mesela pek çok motivasyon rehberi size mümkün olduğunca pozitif düşünmenizi tavsiye eder, o zaman istediğiniz şey ulaşılabilir hale gelir. Hayalperestler başarmalar değildir. Yol üzerindeki engellerin ve zorlukların farkında olanların bir hedefe ulaşma şansı daha yüksektir. Herkes anlaşabilir, pek çok insan yetenek zihniyetine derinden kapılmış ve ne yazık ki çoğu zaman olumsuz anlamda. "Ben top oyunlarına pek düşkün değilim, Ben oldukça müziksizim, Matematiği sevmiyorum” gibi. Yanlış düşünüyorlar. İnsan her şeyi öğrenebilir. Bunun için daha iyi olmaya odaklanmalı, en iyisi olmaya değil. Hedef gözden kaçmamalı. Yarı yolda iki maraton koşucusu düşünelim. Biri 21 kilometre gerisinde mutlu, diğeri ise ilerideki 21 kilometreye odaklanıyor. Kimin bitirmesi daha olası? İkincisi Başardıklarımıza çok fazla odaklanırsak, çabayı azaltma eğilimindeyiz. Kalan mesafeye göz kulak olanların hedefe ulaşma şansı daha yüksektir” dedi.

Hanım Demirbaş iradenin tükenebilen bir meta olduğunu ve doğru olanın olumlu ikame eylemi olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yeni yıl, yeni şans mı? Çoğu, yılın başında çok fazla işi aynı anda yapıyor ve sonra hiçbir şey elde edemiyor. İrade, tükenmiş değerli bir metadır. Sigarayı bırakmak istiyorsanız aynı zamanda kilo vermeye çalışmamalısınız. Negatif hedeflere ulaşmak daha zordur çünkü hedefimizi her hedef haline getirdiğinde insan, tam olarak yapmak istemediği şeye odaklanır. Kendisine günde yüz kez sigarayı bırakmak istediğini söylerse, yüz kez sigarayı düşünür. Daha doğru olanı olumlu ikame eylemi. Bunun yerine, “Sigara içmek istediğimde, pencereye gidip derin bir temiz hava soluyarak kendimi ödüllendiriyorum" demelidir. Bir kötü deneyimin bir ömür boyu bir insanı nasıl şekillendirebileceği inanılmazdır. Kötü deneyimler nedeniyle motivasyonunun düşmesine izin vermeyenler her zaman daha iyi olabilirler. Antrenman yapan herkes dans etmeyi / vurmayı öğrenebilir yani çıraklıktan ustalığa çıkabilir.”