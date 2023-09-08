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Zayıflığıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın altın kaplama elbisesiyle göz kamaştırdı! Büstiyerine ödediği para dudak uçuklattı

08.09.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde zayıf görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın altın kaplama elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Bir davete katılmak için modacı Pınar Kerimoğlu imzalı elbise tercih eden Yalçın'ın altın kaplama üzerine elmas ve yakut taşlarla işlenen elbisesine ödediği para dudak uçuklattı.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, son dönemde bir deri bir kemik haliyle dikkat çekiyor, aşırı zayıflığıyla sık sık gündem olan Yalçın bu defa bir davete katıldığı elbisesiyle çok konuşuldu. Altın kaplama üzerine elmas ve yakut taşlarla işlenen bir elbise giyen Yalçın'ın büstiyeri için ödedi para ortaya çıktı.

TazeMagazin'in haberine göre; Pınar Kerimoğlu imzası taşıyan bu elbise tam tamına 3 milyon TL. Sosyetik ismin milyonlarca liralık elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Yalçın'ın zayıflıktan dolayı kıyafeti taşıyamadığını söylerken bir kısım da çok yakıştırdı.

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Süreyya Yalçın altın kaplama elbisesinin fiyatı da çok fazla bulundu. Sosyal medyada; 'Bunlar nasıl paralar?', 'Abartı değil mi?', 'Serveti ne kadar?' gibi yorumlar yapıldı.

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Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, şimdilerde son görüntüsüyle magazin gündeminden düşmüyor.

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Sosyetik güzel, 2016 yılında Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.

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Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen Yalçın zayıf görüntüsü ile ilgili yapılan yorumlara; "Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin. Ben sağlıklı ve mutluyum." diyerek cevap vermişti.

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