Zayıflığıyla gündem olmuştu! CZN Burak saçlarını sıfıra vurdurunca...

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen fenomen CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, bu süreçte bir hayli zayıflayarak herkesi şaşırttı.

Son olarak yeni bir restoran açan ve hemen ardından umreye giden CZN Burak saçlarını sıfıra vurdurup imaj değişikliğine gitti.

Sevenleri tarafından sosyal medyada da destek gören CZN Burak Instagram hesabından yayınladığı paylaşımıyla hayranlarını ikiye böldü. Kimi fenomenin bu halini beğenirken kimi de "Yakışmamış", "Zaten zayıfsın iyice hasta gibisin" yorumlarında bulundu.