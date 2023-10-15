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  4. Dilan Polat kırmızı Ferrari ile karakola gitti! Nagihan Karadere dayanamadı

Dilan Polat kırmızı Ferrari ile karakola gitti! Nagihan Karadere dayanamadı

15.10.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el koyulmuştu. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığını yediemine teslim edeceği gündemdeyken fenomenin kırmızı Ferrari ile karakola gittiği bir görüntü gündem oldu. Survivor Nagihan ise kendini tutamadı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile yakınlarına ilişkin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usül Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el koyulmuştu. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edeceği gündemdeyken Polat'ın kırmızı Ferrari ile Beykoz emniyetine gittiği anları olduğu bir görüntü gündem oldu.

SS

'Suç örgütü kurmak'tan soruşturma! Flaş karar 'Suç örgütü kurmak'tan soruşturma! Flaş karar

"BU ZOR DÖNEMDE..."

Nagihan Karadere de bu haberi 2. Sayfa'da görünce dayanamadı ve "Sayenizde Kızlar vesile olmuş oldunuz. Millet bu zor zamanda yemeye ekmek bulamazken böyle görgüsüzlük dünyada görülmemiştir. Ayrıca tüm zincir güzellik merkezleri iyice araştırılsın hepsinin sonu böyle olacak net!" dedi.

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Dilan Polat amanda

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