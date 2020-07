ZBEÜ dünya sıralamalarında yükselmeye devam ediyor

Bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile bölgenin ve Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, çağa uygun, teknolojiye bütünleşen nitelikli ve kaliteli eğitim anlayışı uluslararası platformda bir kez daha tescillendi. ZBEÜ Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması’nın 2020 Temmuz ayı sıralamasında dünyanın en iyi 2000, Türkiye’nin ise en iyi 61 üniversitesi arasına girmeyi başardı.

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) web içeriğinin hacmi, görünürlüğü ve bu yayınların aldığı dış bağlantılara göre belirlenen puan neticesinde dünya üniversitelerini sıralayan sistem olup uluslararası kuruluş Webometrics tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan sıralamalarla dünya üniversiteleri derecelendiriliyor. Ranking Web of World Universities adıyla yayınlanan dünya üniversiteler sıralaması tüm dünyada yükseköğretim kurumları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Buna göre dünyada 30 bine yakın, Türkiye’den de 217 üniversitenin değerlendirildiği ’’Webometrics Ranking of World Universities’’ sıralamasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2531. olarak dünya genelinde sıralamaya ilk 2 binler arasına giren Türk üniversitelerinden biri oldu. Böylece üniversitenin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar, web tabanlı yayınları, zengin içerik ve görsel alt yapıyla webin etkin kullanımı kapsamında dünya genelindeki tanınırlığı bir kez daha kanıtlandı.

Mükemmellik (En çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren etki değeri yüksek bilimsel yayınlar), açıklık (İlgili üniversitenin web alan adıyla yayınlanan toplam akademik çalışmalar), genişlik (İlgili üniversitenin sitesinde bulunan akademik dosya sayısına dayanan dosya zenginliği) ve görünürlük (İlgili üniversitenin web sitesine verilen tekil bağlantılar) başlıkları altında üniversiteleri değerlendirerek sıralamasını oluşturan İspanya merkezli Webometrics’in Ranking Web of World Universities listesi, yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası platformlarda bulundukları noktayı tayin etmek açısından önem taşıyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı konu ile ilgili bir açıklama yaparak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin akademik ve idari personeli, öğrencileri ve paydaşlarının gösterdiği fedakarlık ve özverili çalışmalar ile sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak elde edilen başarılar ve dünya sıralamalarında çıtanın her geçen dönemde daha da yükselmesinin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Rektör Çufalı, “Üniversitemizin dünya vatandaşlarının erişimine açık ve popüler dijital alt yapısı, bilimsel ve akademik faaliyetleri ile küresel performans ve prestijini artırmaya, dünya çapında küresel bir Üniversite ve Ar-Ge merkezi olabilmek yolunda emin adımlarla ilerliyor. Üniversitemizin hızlı yükselişinde, her başarıda olduğu gibi, küresel erişilebilirlik ve görünürlüğünün artırılmasında, emeği olan başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel olmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kıymetli mensuplarına, elde edilen her başarıda üniversitemizin gelişmesinde katsı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.