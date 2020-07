ZBEÜ ‘ Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtımı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dijital ortamda düzenlenecek ’Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na katılarak üniversiteyi ve Zonguldak’ı uluslararası alanda tanıtacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle ZBEÜ’de yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikler dijital platformlarda devam ediyor. Bu kapsamda bilimsel ve akademik etkinliklerin yanında tanıtım faaliyetlerine de aynı hızla devam eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, YÖK bünyesinde 20-22 Temmuz tarihleri arasında başlayacak olan küresel ölçekli tanıtım fuarı “Study in Turkey’de uluslararası öğrencilerle bir araya gelecek.

Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde bulunarak Zonguldak’ı de en iyi şekilde temsil eden, uluslararasılaşma politikası ve değer üreten dünya üniversitelerinden biri olmak misyonuyla hareket Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sanal fuar kapsamında sahip olunan akademik ve fiziki imkanlar, bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve elde edilen başarılar, Erasmus Öğreci Değişim Programı, uzaktan eğitim ve öğrenme ile şehirde yaşam gibi merak edilen konuları da uluslararası öğrenci adaylarıyla buluşturacak. Üniversite sanal standında, tanıtıcı ve bilgilendirici görsel materyaller, videolar ve Rektör Prof. Dr Mustafa Çufalı’nın uluslararası öğrencilere yönelik selamlama konuşması yer alacak.

Türkiye’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adayları için, Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 arasında küresel ölçekte düzenlenecek ilk sanal fuar özelliği taşıyan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020", www.virtualfair-yok.gov.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek.