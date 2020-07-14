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Zehir Hafiye filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Zehir Hafiye filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

14 Temmuz akşamı Star Tv ekranlarında seyircisi ile bulaşacak olan Zehir Hafiye filmi için sayılı saatler kaldı. 1989 yapım olan komedi türündeki Zehir Hafiye filminin yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy oturuyor. Kemal Sunal’ın başrolü oynadığı Zehir Hafiye filmi; okuduğu polisiye romanların etkisiyle kendisini dedektif zanneden Cemal’in olayları çözme çabasını anlatır. Ancak işleri çözmek Cemal için ne yazık ki hiç kolay olmaz.

Zehir Hafiye filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Zehir Hafiye filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Star TV ekranlarında Yeşilçam’ın unutulmaz komedi filmlerinden biri olan Zehir Hafiye izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için bir kez daha gösterilecek. Efsane oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara gelmeye hazırlanan Zehir Hafiye filminin senaryosunu Orhan Aksoy ve Osman Fahir Seden birlikte kaleme aldı. 1989 yılında beyaz perdeye aktarılan Zehir Hafiye filminin yapımcılığını ise Memduh Ün üstlendi. Peki Zehir Hafiye filmi nerede çekildi? Zehir Hafiye filmi konusu nedir? Zehir Hafiye filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alır?

Zehir Hafiye Konusu

Cemal (Kemal Sunal) arkadaşı Necati (Şemsi İnkaya) ile beraber yaşayan saf bir çocuktur. Polisiye kitaplara olan düşkünlüğü ile tanınan Cemal kendisini de bir polisiye roman kahramanı olarak görür. Taksicilik yaptığı sırada tanıştığı Zeynep (Nur Gürkan) sayesinde dedektifliğe soyunur. Zeynep İstanbul’un yer altı dünyasında tanınan Kara lakaplı Şehmus’un kızıdır. Kara Şehmus kızı Zeynep’i Manyak Mahmut’un oğluyla evlendirmek ister. Zeynep ise başka bir çocuğa aşıktır ve Maynak Mahmut’un oğluyla evlenmemek için evden kaçtığı sırada taksici Cemal’in arabasına biner. Zeynep’in durumunu öğrenen Cemal ise kendini bir maceranın içinde bulunur.

Zehir Hafiye Oyuncuları

Zehir Hafiye filminin oyuncu kadrosunda Cemal karakteriyle Kemal Sunal, Zeynep karakteriyle Nur Gürkan, Necati karakteriyle Şemsi İnkaya, Maynak Mahmut karakteriyle Turgut Özatay, kapıcı karakteriyle Tuncay Aka, Kara Şehmus karakteriyle Mehmet Ali Akpınar, banka müdürü karakteriyle Ekrem Dümer ve hala karakteriyle Leman Çıdamlı rol alıyor.

Zehir Nerede ve Kaç Yılında Çekildi?

1989 yılında sinema salonlarında gösterime giren Zehir Hafiye filmi için çekimler İstanbul’un çok sayıdaki semtinde yürütüldü. Birçok kez televizyonda yayınlanan Zehir Hafiye filmi Türk sinemasının baş yapıtları arasındaki yerini aldı.

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