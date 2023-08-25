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  4. Zehra Güneş 16. raunda özel pozlarıyla büyüledi! Beğeni yağdı

Zehra Güneş 16. raunda özel pozlarıyla büyüledi! Beğeni yağdı

25.08.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda adını son 16'ya yazdırmasının ardından Güneş'ten galibiyet pozu geldi.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Tatil paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni pozlarıyla beğeni topladı.

zehra güneş pozlarıyla büyüledi

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları'nın iddialı ismi Zehra Güneş pozlarına "16. raunda doğru, hep birlikte. Sıradaki: Brüksel." notunu düştü.

zehra-güneş

Instagram hesabında 3 milyon takipçiye ulaşan ünlü voleybolcu fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

zehra güneş poz

24 yaşındaki güzel voleybolcunun pozlarına "En iyisinin en iyisi", "Eksik olma", "Kalbimiz sizlerle", "Süperdiniz" yorumları yapıldı.

zehraaa

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Zehra Güneş sık sık paylaşım yapıyor.

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Zehra Güneş sosyal medya turu

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