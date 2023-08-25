Zehra Güneş 16. raunda özel pozlarıyla büyüledi! Beğeni yağdı

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Tatil paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni pozlarıyla beğeni topladı.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları'nın iddialı ismi Zehra Güneş pozlarına "16. raunda doğru, hep birlikte. Sıradaki: Brüksel." notunu düştü.

Instagram hesabında 3 milyon takipçiye ulaşan ünlü voleybolcu fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

24 yaşındaki güzel voleybolcunun pozlarına "En iyisinin en iyisi", "Eksik olma", "Kalbimiz sizlerle", "Süperdiniz" yorumları yapıldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Zehra Güneş sık sık paylaşım yapıyor.



