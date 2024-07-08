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Zehra Güneş'in bir de abisi varmış! Paylaşıma beğeni yağdı: "İlk göz ağrım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 07:48
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Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş yeni yaşını kutladı. Kız kardeşleri olan Zehra'nın bir de abisi varmış... Zehra Güneş'in abisinin yaptığı paylaşım kalpleri eritti.

Zehra Güneş'in bir de abisi varmış! Paylaşıma beğeni yağdı: "İlk göz ağrım"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş sosyal medyada adından söz ettiren bir isim. Hem başarılı spor hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zehra Güneş yeni yaşını kutladı.

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş kardeşleri Mina ve İrem ablalarının doğum gününü kutladıkları pozlarla beğeni toplamıştı.

Güneş'in kız kardeşleri sık sık gündeme geliyordu ama güzel voleybolcunun bir de abisi varmış.

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Zehra Güneş'in abisi Furkan Güneş yaptığı paylaşımla adeta kalpleri eritti. Abi Güneş ailesiyle pozlarını ve kız kardeşlerini paylaşarak şunları yazdı:

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İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ BENİM AİLEMSİNİZ"

"Hayat, bazen bize küçük sürprizler yapıp tek kalmamamızı sağlar, benim için hayat bu sürprizi 3 defa tekrarladı. Normal standartlarda bu sürprizler ağabeylik adı altında bir göreve dönüştü, çok zor dediler uğraşamazsanız vs bir şeyler bir şeyler…
Sonrasında bütün zorlukları bu sürprizlerle geçtik.

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Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel o kadar iyi o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu bana bu güzel duyguyu hissi tecrübeyi gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun iyi ki varsın iyi ki benim ailemsiniz."

Zehra Güneş'in abisinin bu duygusal sözlerine beğeniler ise gecikmedi.

Express


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