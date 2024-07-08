Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’un önünde diz çöktü! Evlenme teklifi ettiği anlar...

'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Feyyaz Şerifoğlu özel hayatıyla gündemde.

Daha önce Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan ünlü oyuncu bir süredir Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşıyor.

Gözlerden uzak tuttuğu ilişkisinde çok mutlu olan oyuncu belli ki bunu evlilikle taçlandırmak istemiş. Muhabironline'nın haberine göre; Feyyaz Şerifoğlu, Dinçkol'a İtalya'da evlilik teklifi etti.

"ŞAKA YAPIYORSUN?"

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, uzun bir süredir beraber olduğu Merve Dinçkol'un önünde diz çöktü ve duygularını paylaştı.



O anlar sosyal medyada yayınlanırken Dinçkol'un heyecanı ve "Şaka yapıyorsun" diyerek şaşkınlığını gizleyememesi ve gözyaşlarını tutamaması da dikkat çekti.

İkilinin o anlarına "Hep mutlu olun" yorumları yağdı.







