Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor! Milli oyuncunun serveti dudak uçuklatan cinsten...

Saha içinde olduğu gibi saha dışında da kendinden söz ettiren Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Sosyal medyada da fenomen haline gelen Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ile birlikte en çok para kazanan voleybolcular listesinde yer aldı.

SERVETİ 4 MİLYON DOLAR

Başarılı performansıyla izleyenleri büyüleyen Zehra Güneş'in toplam servetinin 4 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ülkemiz takımlarından VakıfBank'ta forma giyen yıldız oyuncuyu Avrupa'nın birçok devi istiyor.

REKLAMLARDA DA OYNADI

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Zehra Güneş, voleybolun yanında reklam çekimlerinde de yer aldı. Dünyanın en zengin oyuncuları listesinde Ebrar Karakurt'un 4.2 milyon dolarlık servetinin ardından gelen milli oyuncunun yükselişi tüm hızıyla devam ediyor...





