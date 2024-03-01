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  4. Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor! Milli oyuncunun serveti dudak uçuklatan cinsten...

Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor! Milli oyuncunun serveti dudak uçuklatan cinsten...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 07:25
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Ülkemizin en başarılı voleybol oyuncuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Kısa süre önce mal varlığını kontrol etmek amacıyla özel dersler de alan Zehra Güneş'in servetinin 4 milyon dolar civarında olduğu ifade edildi.

Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor! Milli oyuncunun serveti dudak uçuklatan cinsten...

Saha içinde olduğu gibi saha dışında da kendinden söz ettiren Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Sosyal medyada da fenomen haline gelen Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ile birlikte en çok para kazanan voleybolcular listesinde yer aldı.

SERVETİ 4 MİLYON DOLAR

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Başarılı performansıyla izleyenleri büyüleyen Zehra Güneş'in toplam servetinin 4 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ülkemiz takımlarından VakıfBank'ta forma giyen yıldız oyuncuyu Avrupa'nın birçok devi istiyor.

REKLAMLARDA DA OYNADI

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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Zehra Güneş, voleybolun yanında reklam çekimlerinde de yer aldı. Dünyanın en zengin oyuncuları listesinde Ebrar Karakurt'un 4.2 milyon dolarlık servetinin ardından gelen milli oyuncunun yükselişi tüm hızıyla devam ediyor...

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Zehra Güneş
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