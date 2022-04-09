Zehra Güneş'in göbeği açık pozuna ilk tepki sevgilisinden geldi! "Yandı buralar Zehra..."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, spor kariyeri haricinde özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olan ve paylaşımları ile beğeni toplayan Güneş, sosyal medyada sık sık paylaşım yapan isimlerden biri.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Türkiye'deki hayranları dışında binlerce yabancı hayranı da bulunan Zehra Güneş'in dikkat çeken paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağıyor.

22 yaşındaki voleybolcu, daha önce imajını değiştirmiş ve saçlarını kahkül şeklinde kestirmişti.

GÖBEĞİ AÇIK POZU OLAY OLDU!

Milli voleybolcu, bu kez son paylaşımıyla olay oldu. Instagram'dan göbeğini açıktan bırakan bluzuyla verdiği pozunu paylaştı.

1,97 boyundaki başarılı sporcuya sevgilisi Eren Dişli'den de yanıt geldi. Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş'in paylaşımı, hayranları tarafından yoğun beğeni aldı.

SEVGİLİSİNDEN YORUM GELDİ

Eren Dişli, sevgilisinin fotoğrafına kalpli emoji bırakırken, takipçilerinden de yorum geldi. Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip olan Güneş'e takipçileri ''Gülüşüne bitiyorum'' ''Yaktın bizi'', "Asaletin yeter, başka bir şeye gerek yok" şeklinde yorumlar yaptı.

"BURCU ÖZBERK İLE AKRABALIK VAR MI?"

Güneş'in paylaşımını takipçilerinden biri ise Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk'e benzetti ve "Burcu Özberk ile akrabalık var mı?" yorumunda bulundu.





