MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş'in göbeği açık pozuna ilk tepki sevgilisinden geldi! "Yandı buralar Zehra..."

Zehra Güneş'in göbeği açık pozuna ilk tepki sevgilisinden geldi! "Yandı buralar Zehra..."

09.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleyboldaki performansıyla kendinden bahsettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Zehra Güneş, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü voleybolcunun fotoğrafına ilk tepki sevgilisinden geldi.

Zehra Güneş'in göbeği açık pozuna ilk tepki sevgilisinden geldi! "Yandı buralar Zehra..."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, spor kariyeri haricinde özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olan ve paylaşımları ile beğeni toplayan Güneş, sosyal medyada sık sık paylaşım yapan isimlerden biri.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Türkiye'deki hayranları dışında binlerce yabancı hayranı da bulunan Zehra Güneş'in dikkat çeken paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağıyor.

sxdfghderftyfg

22 yaşındaki voleybolcu, daha önce imajını değiştirmiş ve saçlarını kahkül şeklinde kestirmişti.

GÖBEĞİ AÇIK POZU OLAY OLDU!

Milli voleybolcu, bu kez son paylaşımıyla olay oldu. Instagram'dan göbeğini açıktan bırakan bluzuyla verdiği pozunu paylaştı.

sdfgedrfgedrfgthrfg

1,97 boyundaki başarılı sporcuya sevgilisi Eren Dişli'den de yanıt geldi. Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş'in paylaşımı, hayranları tarafından yoğun beğeni aldı.

sedrfgthrfgtyhrty

SEVGİLİSİNDEN YORUM GELDİ

Eren Dişli, sevgilisinin fotoğrafına kalpli emoji bırakırken, takipçilerinden de yorum geldi. Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip olan Güneş'e takipçileri ''Gülüşüne bitiyorum'' ''Yaktın bizi'', "Asaletin yeter, başka bir şeye gerek yok" şeklinde yorumlar yaptı.

qswedrtyertyu

"BURCU ÖZBERK İLE AKRABALIK VAR MI?"

Güneş'in paylaşımını takipçilerinden biri ise Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk'e benzetti ve "Burcu Özberk ile akrabalık var mı?" yorumunda bulundu.

sdfghdfghdfghfgh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."
Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

Soğanlar depolarda çürüyor: Sebebi ise...

Soğanlar depolarda çürüyor: Sebebi ise...

Bir zam da ona! Mobil tarifelerde fiyat yüzde 52,5 arttı

Bir zam da ona! Mobil tarifelerde fiyat yüzde 52,5 arttı

Milyonlarca emekliye müjde!

Milyonlarca emekliye müjde!

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.