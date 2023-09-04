Zehra Güneş'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de ilgi odağı oluyor. Milli Takım'daki başarılarıyla çok konuşulan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi olan İrem Güneş Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.

2004 doğumlu olan İrem Güneş TVF Spor Lisesi mezunu.

Instagram hesabında 39 bin takipçisi olan İrem Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

İrem Güneş’i görenler ablası Zehra Güneş’e benzerliğine dikkat çekiyor. Güzel voleybolcuya yapılan yorumlar arasında “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”, “Fotoğrafa bakınca ablasını görüyorum, normal mi” de bulunuyor.



