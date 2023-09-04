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  4. Zehra Güneş'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Zehra Güneş'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

04.09.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan karşı karşıya geldi ve galip gelerek şampiyon oldu. Gecenin parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Güneş’in kardeşinin de kendisi gibi voleybolcu olduğu ortaya çıktı. İrem Güneş'i görenler ablasına benzetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de ilgi odağı oluyor. Milli Takım'daki başarılarıyla çok konuşulan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

zehra güneş galibiyet pozu

13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi olan İrem Güneş Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.

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2004 doğumlu olan İrem Güneş TVF Spor Lisesi mezunu.

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Instagram hesabında 39 bin takipçisi olan İrem Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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İrem Güneş’i görenler ablası Zehra Güneş’e benzerliğine dikkat çekiyor. Güzel voleybolcuya yapılan yorumlar arasında “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”, “Fotoğrafa bakınca ablasını görüyorum, normal mi” de bulunuyor.

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