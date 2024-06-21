Zehra Güneş, kardeşinin doğum günü partisinde göz kamaştırdı!

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Milletler Ligi kadrosundan çıkarılan Zehra Güneş, Filenin Sultanları Tayland'da mücadele ederken, tedavi için İstanbul'da kalmıştı.

Zehra, bir süre sonra topla çalışmalara başlarken, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Milli Takım'daki yerini alabileceği belirtildi.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN ARA VERDİ

Formunu korumak için tedavisiyle birlikte çalışmalarını da sürdüren Zehra Güneş, kardeşi İrem Güneş'in doğum günü nedeniyle antrenmanlara ara verdi.

25 yaşındaki Zehra Güneş, 20 yaşına giren İrem Güneş için dev bir pasta yaptırdı. Kardeşi ve annesiyle birlikte poz veren Zehra Güneş, üzerindeki beyaz elbiseyle göz kamaştırdı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Zehra Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede olay oldu ve binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.







