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Zehra Güneş, kardeşinin doğum günü partisinde göz kamaştırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 11:32
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Kardeşinin doğum günü partisine katılan Zehra Güneş güzelliğiyle büyülerken paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Zehra Güneş, kardeşinin doğum günü partisinde göz kamaştırdı!

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Milletler Ligi kadrosundan çıkarılan Zehra Güneş, Filenin Sultanları Tayland'da mücadele ederken, tedavi için İstanbul'da kalmıştı.

Zehra, bir süre sonra topla çalışmalara başlarken, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Milli Takım'daki yerini alabileceği belirtildi.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN ARA VERDİ

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Formunu korumak için tedavisiyle birlikte çalışmalarını da sürdüren Zehra Güneş, kardeşi İrem Güneş'in doğum günü nedeniyle antrenmanlara ara verdi.

25 yaşındaki Zehra Güneş, 20 yaşına giren İrem Güneş için dev bir pasta yaptırdı. Kardeşi ve annesiyle birlikte poz veren Zehra Güneş, üzerindeki beyaz elbiseyle göz kamaştırdı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

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Zehra Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede olay oldu ve binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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