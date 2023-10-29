Zehra Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster'de!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şampiyonlar yarışacak. Cumhuriyetin 100. yılına özel yayınlanacak olan programa konuk olan Zehra Güneş'in kazanacağı tutar merak konusu oldu. Zehra Güneş, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından elde edeceği ödülü Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağışlayacak. İşte ünlü voleybolcu Zehra Güneş hakkında merak edilenler...

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başlayan Güneş, iki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Zehre Güneş, 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak oynadı.

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında oynadı. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan başarılı sporcu, sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla tekrar Türkiye şampiyonu oldu.

Zehra Güneş 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda forma giymektedir. Buformayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşamıştır.

A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan başarılı voleybolcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı. Ünlü voleybolcu başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN KAZANDIĞI PARAYI ORAYA BAĞIŞLAYACAK

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kazandığı ödülü Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlayacak.





