Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla büyüledi! Ünlü isimler dayanamadı

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajdaki pozlarıyla beğeni toplayan Güneş sosyal medya hesabından hayalini de açıklamış, Paris 2024 Olimpiyatları'nı hedeflediğini dile getirmişti.

En son Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olduğu geceden bir pozunu paylaşan Güneş paylaşımına "ALTIN YAZ, hatırlanacak bir şey. Devam edecek..." notunu düştü.

Güzel voleybolcunun paylaşımını beğenenler arasında Akasya Durağı ile hafızalara kazınan Sitare Akbaş, Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken Aşkım Burçe de yer aldı.

Daha önceki paylaşımlarında "Son dansa hazırım" diyen Zehra Güneş'e yorum yapanlar arasında eski Survivor yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz da yer almıştı. Poyraz "Son dans olmayacağını biliyoruz" demişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Güneş'in 3 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



