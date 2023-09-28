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Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla büyüledi! Ünlü isimler dayanamadı

28.09.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maçtan bir pozunu paylaşan Güneş'in paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

zehra güneş şampiyonluk pozuyla mest etti

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajdaki pozlarıyla beğeni toplayan Güneş sosyal medya hesabından hayalini de açıklamış, Paris 2024 Olimpiyatları'nı hedeflediğini dile getirmişti.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 072823

En son Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olduğu geceden bir pozunu paylaşan Güneş paylaşımına "ALTIN YAZ, hatırlanacak bir şey. Devam edecek..." notunu düştü.

zehra güneş pozuyla nefes kesti

Güzel voleybolcunun paylaşımını beğenenler arasında Akasya Durağı ile hafızalara kazınan Sitare Akbaş, Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken Aşkım Burçe de yer aldı.

zehra güneş cesur pozlarıyla büyüledi görenler hazar ergüçlü sandı

Daha önceki paylaşımlarında "Son dansa hazırım" diyen Zehra Güneş'e yorum yapanlar arasında eski Survivor yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz da yer almıştı. Poyraz "Son dans olmayacağını biliyoruz" demişti.

zehra güneş cesur pozlarıyla büyüledi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Güneş'in 3 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

zehra güneş pozlarıyla nefes kesti

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Zehra Güneş sosyal medya

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