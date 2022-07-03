Zehra Güneş sevgilisiyle pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de forma terletiyor. Eren Dişli ile aşk yaşayan başarılı sporcu Zehra Güneş paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla hayranlarının beğenisini toplayan Zehra Güneş'ten sevgilisiyle aşk pozu geldi. Zehra Güneş Eren Dişli ile teknede verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Başarılı sporcu paylaşımına ise "İyi ki! Hep ol yanımda" notunu düştü.



