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Zehra Güneş sevgilisiyle pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

03.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Zehra Güneş son olarak sevgilisiyle teknede verdiği pozu paylaştı ve "Hep yanımda ol" dedi.

Zehra Güneş sevgilisiyle pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de forma terletiyor. Eren Dişli ile aşk yaşayan başarılı sporcu Zehra Güneş paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla hayranlarının beğenisini toplayan Zehra Güneş'ten sevgilisiyle aşk pozu geldi. Zehra Güneş Eren Dişli ile teknede verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

Başarılı sporcu paylaşımına ise "İyi ki! Hep ol yanımda" notunu düştü.

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