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Zehra Güneş sırt dekolteli tarzıyla mest etti! "Masallardaki mavi periler gibi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 09:46
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Dünyanın en çok kazan voleybolcularından biri olan Zehra Güneş başarıları kadar güzelliğiyle de konuşuluyor. Katıldığı bir gecede mavi elbisesiyle boy gösteren güzel voleybolcu fanlarını mest etti.

Zehra Güneş sırt dekolteli tarzıyla mest etti! "Masallardaki mavi periler gibi"

Türkiye A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank takımlarında forma giyen 24 yaşındaki Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle gençlere örnek oluyor hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

4 milyon dolarlık serveti ile en çok kazanan 10 voleybolcudan birisi olarak anılan Zehra Güneş katıldığı davetlerdeki seçimleriyle de dikkat çekiyor.

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Bir davette mavi sırt dekolteli elbisesiyle boy gösteren Güneş'e fanlarından beğeni yağdı.

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Fanlar "Masallardaki mavi periler gibi" yorumlarında bulundu. Başarılı voleybolcu ise bu yorumla paylaşılan fotoğrafa sayfasında yer verdi.

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"KARANLIKTAYKEN YORUM YAPMAK ÇOK KOLAY"

‘Eleştiriye çok açık bir insanım. Ama beni tanıyan insanlar tarafından yapılan eleştirileri ciddiye alıyorum" diyen başarılı voleybolcu "Çünkü beni tanımayan bir insan o an ne yaşadığımı neden böyle bir tutum sergilediğimi bilemez. Linçlenen bir insanım, evet! Bir insan olarak bence çok acımasız bir şey! Çünkü ışıkların altında olan biziz, sahnede olan biziz. En iyimizi göstermeye çalışan biziz. Karanlıktayken yorum yapmak çok kolay. Çok acımasız geliyor. İnsanlar biraz kendilerini bizim yerimize koyup yorum yapmaya çalışsalar bence hiçbir şey yazamazlar" demişti.

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Zehra Güneş dekolte gençler yaşında
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