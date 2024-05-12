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Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kalbini iş insanına kaptırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 08:33
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Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Görkem rolüyle gündemde olan Özge Özacar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. İddialara göre güzel oyuncu Oğuz Özmen ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar kalbini iş insanına kaptırdı

Özge Özacar reklam filmlerinin ardından son aylarda fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Görkem rolüyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile birlikte katıldığı Fenerbahçe etkinliğiyle de gündeme gelen oyuncu yeni aşka yelken açtı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kalbini genç iş insanlarından Oğuz Özmen’e kaptırdı. Güzel oyuncu Oğuz Özmen’le Clubhouse Bebek’te görüldü.

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Özmen Gaziantep Sanayi Odası tarafından 2023 Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül almıştı. Özmen ile Özacar’ın bir sosyal sorumluluk projesi nedeniyle ortak arkadaş grubu sayesinde tanıştığı öğrenildi.

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