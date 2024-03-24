Zehra Güneş, Tarkan ve Hülya Avşar ekonomistlere danışmadan adım atmıyor! "1.5 kilo altın" iddiası

Aramızda Kalmasın'ın sunucusu Müge Dağıstanlı 10Haber'de yer alan köşesinde yine ilginç konulara değindi.

"Altının hızla değer kazanması bazı ünlülerimizi de harekete geçirdi" diyen Dağıstanlı devamında "Bir kadın şarkıcımız, 10 gün önce Youtube’da programlar yapan ekonomist arkadaşına telefon açıp, danışmanlık istemiş. Ekonomistin 'Bu aralar altına yatırım yapın” cevabı üzerine iki kilo altın almış' dedi.

"Bu arada ünlüler arasında meşhur ekonomistlerden danışmanlık almak pek revaçta" diyerek şunları yazdı:

"Örneğin, milli voleybolcu Zehra Güneş, Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan finans dersleri almıştı. Nasıl almasın ki, servetinin dört milyon dolar olduğu konuşuluyor. Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Tarkan gibi yıldızlar da ekonomistlere düzenli danışıyor."





