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  4. Zehra Güneş'ten yeni yaş pozu! Ebrar Karakurt minik pastayla kutladı

Zehra Güneş'ten yeni yaş pozu! Ebrar Karakurt minik pastayla kutladı

07.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş başarılı sporculuğu dışında özel hayatıyla da merak ediliyor. Yeni yaşını kutlayan Güneş bikinili pozunu paylaştı. Güzel sporcuya ilk kutlama ise Ebrar Karakurt'tan geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiriyor ve beğeni topluyor.

22 yaşındaki yıldız voleybolcu aktif kullandığı Instagram hesabından yeni yaş pozu verdi.

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EBRAR KARAKURT PAYLAŞTI

Yeşil bikini üstüyle poz veren Zehra Güneş, takipçilerini mest etti. Ünlü voleybolcunun beğeni yağan fotoğrafı gündemdeyken Ebrar Karakurt ise arkadaşını ilk kutlayan isimdi.

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Arkadaşına minik bir pasta alan Ebrar, Güneş'i paylaşarak "Düşük bütçeli doğum günü" notunu düştü.

Sevgilisiyle tatildeyken Arda Güler'i paylaşıp... Sevgilisiyle tatildeyken Arda Güler'i paylaşıp...

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"Seni çok seviyorum" notuyla paylaşım yapan Ebrar Karakurt'a beğeni yaparken Zehra Güneş'e de doğum günü tebrik mesajları yağdı.


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