Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt en zengin voleybolcular listesinde! İşte servetleri...

Son yıllarda hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde yaşanan başarılar ile milyonları voleybola alıştıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, her geçen yıl daha da yükseliyor. Bu yükseliş de beraberin de reklam anlaşmalarını getiriyor.

Aynı zamanda da dünyada kadın voleybolunun erkeklere göre daha popüler olması nedeniyle kadın oyuncular, erkeklerden çok daha yüksek maaşlar alıyor. Rich Verse, ise dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede 2 Türk başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı.

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI!

Yayınlanan listede Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in servetleri dikkatlerden kaçmadı. Ebrar Karakurt listeye 4,2 milyon dolarla 13. sırada girerken Zehra Güneş de 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

İşte listenin tamamı:

1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar

4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar

5) PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar

6) YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar

7) FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar

8) KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

9) BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

10) SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar

11) SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

12) NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar

13) EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar

14) ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar

15) JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar