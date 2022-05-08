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Zeki Alasya ne zaman öldü? Zeki Alasya neden öldü? Zeki Alasya kaç yılında, nerede doğdu?

08.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Alasya ölümünün 7. yılında anılıyor. Alasya Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli bir oyuncusudur. 7'den 70'e pek çok seveni olan usta oyuncu Zeki Alasya'nın kim olduğu, neden öldüğü ve ne zaman öldüğü araştırılıyor. İşte Zeki Alasya hakkında merak edilen detaylar!

Zeki Alasya ne zaman öldü? Zeki Alasya neden öldü? Zeki Alasya kaç yılında, nerede doğdu?

Usta oyuncu Zeki Alasya ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Alasya, yaşamı boyunca sayısız tiyatro, film ve dizide rol almıştır. Zeki Alasya ölüm yıl dönümüyle sevenleri tarafından anılıyor. Zeki Alasya neden öldü? Aslen nereli? İşte efsane isim Zeki Alasya'nın hayatına dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

ZEKİ ALASYA KİMDİR?

18 Nisan 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da Robert Koleji'nde okuyan Alasya mezun olduktan sonra tiyatro hayatına atılmıştır. 1959 yılında tiyatroya başlayan Zeki Alasya, Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında oynamıştır. 1967 yılında kurulan Devekuşu Kabare tiyatrosunun kurucuları arasında yer almaktadır. 1973 yılından sonra sinema dünyasına giriş yapmıştır. Devlet Sanaçısı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü olmak üzere yaşamı boyunca iki tane ödül kanmıştır.

1988 yılında evlendiği Sema Yumak'la 2003'te boşanmıştır. Bu evlilikten Zeynep adını verdikleri bir kızı bulunmaktadır. İstanbul Şehzadebaşı'nda doğan ünlü sanatçı aslen Kıbrıslı olduğu bilinmektedir.

Osmanlı'nın sadrazamı Kamil Paşa'nın da yeğeni olduğu biliniyor.

Zeki Alasya ne zaman öldü? Zeki Alasya neden öldü? Zeki Alasya kaç yılında, nerede doğdu?

ZEKİ ALASYA NEDEN ÖLDÜ?

1943 yılında doğan usta isim 8 Mayıs 2015'te hayata gözlerini yummuştur. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Zeki Alasya öldüğünde 72 yaşındaydı. 10 Mayıs 2015 tarihindeyse Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

ZEKİ ALASYA FİLMLERİ

Birçok filmde rol alan Zeki Alasya'nın en çok bilinen filmleri şu şekildedir;

  • Sev Kardeşim

  • Yalancı Yarim

  • Köyden İndim Şehire

  • Mavi Boncuk

  • Salak Milyoner

  • Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

  • Nereye Bakıyor Bu Adamlar

  • Petrol Kralları

  • Pardon
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Metin Akpınar Zeki Alasya
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