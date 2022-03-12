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Zeki Çelik, Atletico Madrid'e transfer oluyor!

12.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken milli oyuncumuz Zeki Çelik, transfer yapmaya hazırlanıyor... Fransız ekibiyle 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Zeki'nin Atletico Madrid ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Zeki Çelik, Atletico Madrid'e transfer oluyor!
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lille
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Lille'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan ve gösterdiği performans ile kadrodaki yerini hak ettiğini kanıtlayan Zeki Çelik, yeni bir maceraya atılmak üzere....

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

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Lille, Zeki'nin daha büyük bir kulübe gitme isteğine olumlu yaklaştı ve satışına onay verdi. Adı Premier Lig ekipleriyle de anılan milli futbolcumuz Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardı. 15 milyon Euro gibi bir bedel ödenmesi planlanan Zeki'nin önümüzdeki yaz ayında transferi gerçekleşecek.

BURAK YILMAZ DA YOLCU...

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Burak Yılmaz'ın da Lille'den ayrılacağı öğrenildi. Fransız kulübünün Burak'a yeni sözleşme önermeyeceği ve teşekkür edeceği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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