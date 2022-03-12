Zeki Çelik, Atletico Madrid'e transfer oluyor!

Lille'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan ve gösterdiği performans ile kadrodaki yerini hak ettiğini kanıtlayan Zeki Çelik, yeni bir maceraya atılmak üzere....

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Lille, Zeki'nin daha büyük bir kulübe gitme isteğine olumlu yaklaştı ve satışına onay verdi. Adı Premier Lig ekipleriyle de anılan milli futbolcumuz Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardı. 15 milyon Euro gibi bir bedel ödenmesi planlanan Zeki'nin önümüzdeki yaz ayında transferi gerçekleşecek.

BURAK YILMAZ DA YOLCU...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Burak Yılmaz'ın da Lille'den ayrılacağı öğrenildi. Fransız kulübünün Burak'a yeni sözleşme önermeyeceği ve teşekkür edeceği aktarıldı.



