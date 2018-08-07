SPOR

Zeki Yavru, Gençlerbirliği'ni gönderdi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 07.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı.

Zeki Yavru, Gençlerbirliği'ni gönderdi

Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Geçen sezon başında Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne gelen Zeki, başkent ekibiyle 21 lig maçına çıktı.

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zeki yavru Gençlerbirliği

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