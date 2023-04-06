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Zeki Yavru: “Hayatımın en anlamlı golünü attım”

06.04.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Pendikspor karşılaşmasında 10 kişi mücadele eden Samsunspor’da son dakikalarda attığı golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden olan Zeki Yavru, "İnsanları mutlu ettiğim için çok gururluyum. Hayatımın en anlamlı golü oldu. Tarif edilemez bir duygu yaşıyorum" dedi.

Zeki Yavru: “Hayatımın en anlamlı golünü attım”

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’de sezonun bitimine 7 hafta kala oynadığı 29 karşılaşmada topladığı 63 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde lider konumda bulunuyor. Ligin 30. haftasında haftasında oynanan Pendikspor maçının başında 10 kişi kalan Samsunspor, 2-0 öne geçmiş, ardından karşılaşma 2-2’ye gelmişti. Samsunspor’un 83. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru, güzel bir gol atarak takımını galibiyete taşıyan oyuncu olmuştu.

Attığı gol ile hem takımının 20 maçlık yenilmezlik serisini koruyan hem de şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan birinin kazanılmasını sağlayan futbolculardan Zeki Yavru, açıklamalarda bulundu. 15 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinin 11 yılını Süper Lig’de forma giyerek geçiren Yavru, 353 maçta kaydettiği 24 golün içerisindeki en anlamlı golün; Pendikspor’a attığı ve ‘şampiyonluğu getiren gol’ olarak nitelendirilen gol olduğunu vurguladı.

“HAYATIMIN EN ANLAMLI GOLÜNÜ ATTIM”

Golü attıktan sonra yaşadığı mutluluğu tarif edemediğini dile getiren Zeki Yavru, “Bazı şeyleri anlatması güç. O anı yaşamak bambaşka bir duygu. O sevinci yaşamak ve yaşatmak farklı bir his. Bu hafta insanları mutlu ettiğim için çok gururluyum. Hayatımın en anlamlı golü oldu. Tarif edilemez bir duygu yaşıyorum. Golü atınca karmaşık duygulara girdim. O gole yüklenen anlam, stada gelen insanlar, o andaki bir şehrin mutluluğu mükemmeldi. Bana nasip oldu. Bu mutluluğun vesilesi ben oldum. Allah’a şükrediyorum” cümlelerine yer verdi.

“HER YERE ‘ŞAMPİYON SAMSUNSPOR’ YAZDIRACAĞIZ"

Şampiyonluğu garantilemeye çok az kaldığının altını çizen tecrübeli futbolcu, “Matematiksel olarak şampiyonluğu henüz garantilemesek de çok büyük avantajımız var. Ligdeki ve şampiyonluktaki tüm rakiplerimizi yenerek geride bıraktık. 2’li averajda da rakiplere üstünlük sağladık. O yüzden işi buraya kadar getirdik. En kısa sürede de matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyip, her yere ‘Şampiyon Samsunspor’ yazdıracağız” diye konuştu.

“SAMSUNSPOR CAMİASI, EN KÖTÜ GÜNÜMDE BİLE YANIMDA OLDU”

Penaltı kaçırdığı 2 maçta bile kendisine destek olunduğunu hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, “Zeki Yavru olarak gittiğim her kulüpte arma, forma ve ekmeğim için sonuna kadar mücadelemi ortaya koydum. Samsunspor taraftarı ve camiası da bunu gördüğü için bana desteklerini sonuna kadar hissettirdiler. Beni hiç yalnız bırakmadılar. En kötü günümde penaltı kaçırıp, takımın galibiyet alamamasına neden olsam da beni yalnız bırakmadılar. Bu hafta attığım anlamlı golde de çok büyük destek verdiler. Samsunspor’da inanılmaz bir ortam var. Bu birlik ve beraberliğin sonunda da başarı kaçınılmaz oluyor. Sona çok yaklaştık. En kısa sürede mutlu sona ulaşıp, bu sevinci birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.
Kalan 7 maçın 2’sinde hükmen galip sayılacak Samsunspor, 5 maçta alacağı 6 puan ile diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğu garantileyecek. Kırmızı-beyazlılar, kalan 5 maçta Göztepe ve Denizlispor ile deplasmanda, Tuzlaspor, Keçiörengücü ve Bodrumspor ile de sahasında karşılaşacak.

Samsun ekibi, ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında ise 3-0 hükmen galip sayılacak.

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