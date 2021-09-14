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Zeki Yavru: Resmen şaibeli pozisyon

14.09.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilirken; uzatma dakikalarındaki pozisyona Zeki Yavru, maç sonrasında sert tepki gösterdi.

Zeki Yavru: Resmen şaibeli pozisyon

Giresunsporlu Zeki Yavru, maç sonunda karşılaşmayı değerlendirirken; "Rakibe net pozisyon vermedik. Duran toptan konsantrasyon eksikliği. İkinci yarı bence müthiş oynadık. Pozisyonlar da bulduk. Deplasmanlarda bu kadar net pozisyon bulabilirsiniz. Bulduğunuzu atamazsanız kimse size puan vermez" dedi.

Maçın 90+5. dakikasında Giresunsporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyon için Zeki Yavru tepki gösterdi. Candeias'ın Diabate'yi çektiğini söyleyen ve penaltı olması gerektiğini kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, "Adamın kolundan tutup çekiyor. Resmen şaibeli pozisyon. Çağır orta hakemi, VAR'da izlesin. Bu kadar basit değil. Biz kimsesiz değiliz. Biz şehir takımıyız. Bizi kimsesiz zannetmesinler. Bizi istediği gibi doğramaya kimsenin hakkı yok. %100 penaltı. Adamı elinden tutup çekiyor. Bu kadar da olmaz. Bu takım 45 yıl sonra lige çıkmış. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Ligde 10 yıla yakın oynadığını kaydeden Zeki Yavru, "Hakemlerimiz genç. Şimdiye kadar kime en küçük saygısızlık yapmışım. Alın teri döküyoruz. Bu sıcakta ikinci yarı yırtındık resmen. Hakkımızı çalıyorlar. Gelip yalandan toplantı yapıyorlar, seminerler yapıyorlar. Yalandan yere gelip bize anlatıyorlar. Yalan hepsi yalan! Her şey yalan" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Giresunspor
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