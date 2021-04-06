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Zeljko Obradovic THY Euroleague geri dönüyor!

06.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Zeljko Obradovic parkelere geri dönüyor.

Zeljko Obradovic THY Euroleague geri dönüyor!

Fenerbahçe Beko'da başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarılara imza atan Zeljko Obradovic, yaklaşık bir yıllık aranın ardından basketbola geri dönmeye hazırlanıyor.

2020 yılının Haziran ayında sarı lacivertli takımla yollarını ayıran ve o günden bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Sırp antrenör, CSKA Moskova'nın gündeminde yer alıyor. Rus basınında yer alan habere göre; CSKA Moskova, baş antrenör Dimitris Itoudis'in takımdan ayrılması durumunda Zeljko Obradovic'e teklifte bulunacak.

İtalya'da yayınlanan "Backdoor Podcast" isimli yayında konuya dair gelişmeleri paylaşan kulübe yakın İtalyan gazeteci Orazio Francesco Cauchi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dimitris Itoudis ile yollar ayrılması durumunda en ciddi adayın Zeljko Obradovic olduğunu öne sürdü.

THY EUROLEAGUE'E GERİ DÖNEBİLİR

Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'nın başına geçmesi durumunda efsanesi olduğu THY Euroleague'e geri dönmüş olacak. Zeljko Obradovic, 2013-2020 yılları arasında 7 yıl Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. THY Euroleague'de 9 şampiyonluğu bulunan Sırp antrenör, 2017 yılında Fenerbahçe'ye de Euroleague şampiyonluğu yaşatmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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